"Red Bull grijpt in en geeft Verstappen nieuwe motoronderdelen."

Max Verstappen hoopt dit weekend de weg omhoog in te kunnen zetten in Silverstone. Red Bull introduceert dit weekend een aantal updates, maar ze hebben Verstappen ook iets anders belangrijks gegeven. De Nederlander krijgt namelijk de beschikking over een aantal nieuwe motoronderdelen.

De achterstand van Verstappen en Red Bull op de concurrentie is groot, en ze doen er alles aan om het verschil te verkleinen. De nieuwe updates aan de vloer moeten daarbij helpen, maar dat is niet het enige. De nieuwe motoronderdelen kunnen Verstappen ook helpen bij zijn jacht op de McLarens, maar hij is niet de enige coureur die de beschikking heeft over verse componenten.

Nieuwe onderdelen

Red Bull heeft Verstappen dit weekend de beschikking gegeven over een nieuwe ICE, MGU-K en uitlaatsysteem. Verstappen hoeft overigens nog niet te vrezen voor een straf, hij zit bij deze onderdelen nog onder de limiet die is gesteld in de regels. Als een coureur meer motoronderdelen gebruikt dan is toegestaan, dan volgt er automatisch een gridstraf.

Welke coureurs moeten oppassen?

Een handjevol coureurs moet wel zuinig omgaan met hun motorcomponenten. Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda, George Russell en Andrea Kimi Antonelli balanceren op het randje van de eerste gridstraf. Deze straf kunnen ze ontvangen als ze in de komende races de ICE, MGU-H, MGU-K of turbosysteem moeten vervangen. Bij de Ferrari's is dit ook het geval met de energy store.

Wanneer krijgt Verstappen een gridstraf?

Verstappen ontvangt een gridstraf als hij een nieuwe energy store of nieuwe controle electronics in zijn RB21 krijgt. Voorlopig lijkt hij hiervoor nog niet te hoeven vrezen. Red Bull doet altijd hun best om de eerste gridstraf te laten plaatsvinden op een tactisch moment. Meestal worden de motorcomponenten dan vervangen op een circuit waar inhalen geen probleem vormt. In het verleden gebeurde dit bijvoorbeeld bij de Belgische Grand Prix.