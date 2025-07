"Verstappen weigert uitgebreid te reageren op Mercedes-verhalen."

Max Verstappen staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht. De regerend wereldkampioen wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar hij wil er niets over kwijt. Hij blijft dat doen, en de media zullen korte antwoorden blijven ontvangen.

De geruchten over Verstappen en een mogelijke overstap naar Mercedes zorgen voor de nodige vraagtekens. Het begon allemaal bij een opvallende uitspraak van George Russell waarna de geruchtenmolen begon te draaien. Afgelopen week werd er zelfs gesteld dat Verstappen zijn jawoord had gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Korte antwoorden

Bij Mercedes en het kamp Verstappen hebben ze er geen zin in om deze verhalen te ontkennen. Op de mediadag werd Verstappen had belaagd door de aanwezige pers, in het onderkomen van Red Bull in de paddock stonden er een stuk of vijftig verslaggevers om hem heen. Ze konden echter niet rekenen op sappige quotes, want Verstappen hield het kort.

Hij werd hier ook naar gevraagd toen hij zich na afloop meldde voor de camera van Viaplay. Hij werd gevraagd hoe hij daarmee om moet gaan: "Ze kregen allemaal korte antwoorden. Ja, dus eigenlijk is dat wel perfect." Hij kreeg daarna de vraag of hij er iets aan toe te voegen had, en zijn antwoord was duidelijk: "Nee."

Geen hoge verwachtingen

Verder zijn zijn verwachtingen voor dit weekend niet zo hoog. Er bestaat een kans op neerslag, maar Verstappen stelt dat dit hem geen voordeel geeft: "Ja, maar weet je, ook in de regen is McLaren heel snel. Dus ik denk dat als je een snelle auto hebt, dat het dan niet zoveel uitmaakt als het nu heel koud, of kouder is. Of heel warm. Dus ik denk dat ze altijd wel snel zullen zijn en van onze kant zal het misschien een beetje helpen. Maar er zijn ook andere teams die als het kouder wordt wat beter gaan."