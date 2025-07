"Verstappen geeft antwoord op prangende vraag over Red Bull-toekomst".

De toekomst van Max Verstappen is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlander wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, terwijl zijn huidige werkgever Red Bull een plekje in zijn hart heeft. Hij geeft nu een ontwijkend antwoord op een prangende vraag over zijn toekomst.

Verstappen beschikt bij Red Bull over een contract tot en met 2028. Jarenlang leek het erop dat hij nooit zou vertrekken bij Red Bull, maar in de afgelopen dagen is daar twijfel over ontstaan. Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en dat zorgt voor veel geruchten.

Gaat Verstappen voor een ander team rijden?

In Silverstone krijgt Verstappen dan ook veel vragen over dit onderwerp. De Nederlander krijgt van Sky Sports de vraag of hij zich kan voorstellen dat hij voor een ander team gaat rijden in de Formule 1. Verstappen geeft een slim antwoord op deze belangrijke vraag: "Ik ga nee zeggen, want als ik ja zeg, worden daar weer nieuwskoppen van gemaakt, en dat wil ik niet."

De droom van Verstappen

Hij wijst daarna op iets wat hij al eerder heeft gezegd. Het geeft de mensen bij Red Bull Racing weer iets meer zelfvertrouwen: "Ik heb altijd tegen het team gezegd, en ik denk dat ze dat ook zo zien, dat het ideaal zou zijn om mijn loopbaan in de Formule 1 af te sluiten bij hetzelfde team. Ik denk dat dit geweldig zou zijn, en dat is dan ook nog steeds iets wat we proberen te bereiken."

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 voor het toenmalige team van Toro Rosso. Bij de zusterrenstal van Red Bull maakte hij een goede indruk, en in 2016 kreeg hij na een paar races promotie naar de Oostenrijkse toprenstal. Verstappen won er direct zijn eerste race, en groeide in de afgelopen jaren uit tot een viervoudig wereldkampioen.