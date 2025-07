Antonelli maakt zich geen zorgen over toekomst bij Mercedes

Het team van Mercedes speelt momenteel een hoofdrol in het silly season van de Formule 1. Max Verstappen wordt in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, en de huidige coureurs beschikken over een aflopend contract. Andrea Kimi Antonelli maakt zich echter geen enkele zorgen.

Verstappen werd in de afgelopen dagen veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Door de problemen bij Red Bull lijkt een mogelijk vertrek serieuzer te zijn dan ooit, al wilde Verstappen hier zelf helemaal niets over kwijt.

Als Verstappen daadwerkelijk de overstap maakt naar Mercedes, dan moet één van de huidige coureurs vertrekken. George Russell en Antonelli beschikken allebei over een aflopend contract, en de vraag is wie er plaats moet maken. Volgens de recente geruchten lijkt Russell te moeten vrezen voor zijn plekje.

'Er is veel gaande'

Antonelli maakt zich geen enkele zorgen, zo stelt hij in Silverstone bij de internationale media: "Er is natuurlijk veel gaande, maar ik weet zeker dat het team er alles aan doet om ook voor de toekomst het beste te kunnen bieden. Ze zijn natuurlijk niet alleen voor volgend seizoen aan het zoeken, maar ook voor de verdere toekomst."

"Dus ja, er wordt veel gesproken, maar mijn doel is gewoon om te blijven proberen en om mijn best te doen, ongeacht wat er gaat gebeuren."

Geen andere opties

Antonelli kijkt dan ook niet naar andere opties: "Nee, ik ben niet in gesprek met andere teams. Ik heb deze kans gekregen van Mercedes, dus ik ben niet met andere partijen in gesprek op dit moment. Ik ben gewoon heel erg blij met waar ik nu zit en ik denk dat het team dat ook wel is, en ik weet ook wat ze van me willen."

"Dus ik denk dat ik gewoon mijn best ga doen, fouten moet beperken en elke keer de best mogelijke prestaties leveren. Maar ik weet ook dat het team veel vertrouwen in me heeft. Ik maak me dus echt geen zorgen."