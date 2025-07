Max Verstappen doorbreekt stilte over mogelijke transfer naar Mercedes

Max Verstappen was deze week het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlander werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en hij heeft nu voor het eerst gereageerd op deze nieuwe geruchten.

Verstappen werd wel vaker in verband gebracht met een overstap naar het team uit Brackley. Vorige week was het George Russell die op de mediadag in Oostenrijk liet weten dat Mercedes waarschijnlijk gesprekken voert met coureurs zoals Verstappen.

Na de Grand Prix van Oostenrijk werden deze verhalen steeds luider en luider. Zo werd er gesteld dat de entourage van Verstappen van teambaas Christian Horner af wilde, en dropte de Italiaanse tak van Sky Sports de grootste bom. De zender stelde dat Verstappen zijn jawoord had gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het zorgde voor veel onrust en verhalen.

Niets toe te voegen

In Silverstone ging de internationale media aan zijn lippen toen hij werd gevraagd naar zijn toekomst: "Ik heb eerlijk gezegd niets toe te voegen aan wat ik vorige week zei. We hebben geen geweldig resultaat behaald in Oostenrijk. Het was niet alleen een slecht weekend, we hadden ook wat pech. Ik zeg niet dat we de McLarens konden uitdagen, maar we hadden een behoorlijk resultaat kunnen behalen. Alles wat ik toen heb gezegd geldt nog steeds. Er is niets veranderd vanuit mijn kant."

Exit clausules

Over de veelbesproken exit clausules in zijn contract wilde hij ook niets kwijt: "Ik praat niet over mijn contract. Er is op dit moment geen beslissing genomen. Voor mij gaat het niet om 2026 of wat dan ook. Ik concentreer me op wat eraan komt en de samenwerking met dit team. Natuurlijk komen veel mensen met aannames. Dat komt in ieder geval niet uit mij."

Verstappen geeft geen zekerheid

Als Verstappen de vraag krijgt of hij voor honderd procent zeker kan zeggen dat hij volgend jaar voor Red Bull rijdt, komt hij met een opvallend antwoord: "Zoals ik vorige week al zei, dat is alles wat ik er over te zeggen heb."

"Ik denk dat niemand met honderd procent zekerheid kan zeggen dat hij zich volgend jaar volledig op zijn gemak zal voelen. Sowieso zijn er voor volgend jaar veel onbekende factoren. Het enige wat ik kan doen, is zo snel mogelijk rijden met alles wat ik in me heb."