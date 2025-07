George Russell geeft update over toekomst bij Mercedes

George Russell zorgde vorige week voor een schok toen hij suggereerde dat Mercedes in gesprek was met Max Verstappen. In de afgelopen dagen werden die verhalen steeds luider, maar Russell lijkt zich geen enkel zorgen te maken over zijn eigen toekomst bij Mercedes.

Russell bracht het balletje over Verstappen en Mercedes vorige week zelf aan het rollen. De Brit heeft zijn contract bij Mercedes nog altijd niet verlengd, en stelde dat zijn team sprak met coureurs zoals Verstappen. Bij Mercedes wilde men niets ontkennen, en deze week stelde de Italiaanse tak van Sky Sports zelfs dat Verstappen zijn jawoord heeft gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Geen updates

In Silverstone reageerde Russell tegenover de internationale pers op de verhalen. Hij besprak zijn eigen toekomst: "Er zijn geen updates sinds we elkaar voor het laatst hebben gesproken. Zoals ik al voor het grootste deel van dit seizoen zeg, concentreer ik me gewoon op het racen. Dit weekend is erg belangrijk voor ons en het is mijn thuisrace en mijn favoriete Grand Prix van het jaar. Daar wil ik mijn aandacht en energie op richten."

Toekomst van Russell

Russells toekomst blijft echter een belangrijk vraagstuk. Volgens de geruchten die door de Italiaanse tak van Sky Sports werden verspreid, zou Russell zijn zitje gaan verliezen. Dat zou dus betekenen dat Verstappen een rijdersduo zou gaan vormen met Andrea Kimi Antonelli, als de verhalen kloppen.

Geen zorgen

Russell maakt zich helemaal geen zorgen, en twijfelt zeker niet aan de loyaliteit van Mercedes: "Er zijn veel gesprekken gaande achter de schermen. Ik weet waar hun loyaliteit ligt, en dat hoeft ook niet openbaar te worden. We hebben natuurlijk wat meer gepraat in de afgelopen week, omdat er veel artikelen in het nieuws zijn verschenen. Ik voel dat ik beter presteer dan ooit, zo simpel is het. Prestaties zeggen alles."