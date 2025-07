Brown vreest voor Verstappen bij Mercedes: "Dat is een beetje eng"

De geruchten over de toekomst van Max Verstappen houden de Formule 1-wereld in een houdgreep. Hij wordt in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, en volgens McLaren-CEO Zak Brown zou dat een 'eng' vooruitzicht zijn.

Verstappen rijdt nu nog voor Red Bull, maar de prestaties van de Oostenrijkse renstal vallen al geruime tijd tegen. De Nederlander wordt dan ook in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De verhalen gaan al geruime tijd rond, maar in de afgelopen dagen werden de geruchten serieuzer. De Italiaanse tak van Sky Sports meldde namelijk dat Verstappen zijn jawoord heeft gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff.

'Dat is een beetje eng'

Wat er echt gaat gebeuren, blijft voorlopig afwachten. McLaren-CEO Zak Brown kan het echter niet laten om er veel over te praten. Ook bij ESPN deelt hij zijn mening over de mogelijkheid van Verstappen in een Mercedes: "Dat is een beetje eng. Ik denk dat Mercedes duidelijk op de goede weg zit, en dat Red Bull dat op dit moment duidelijk niet zit. Max is een ongelooflijk talent. Max in een Mercedes, dat is serieuze concurrentie."

McLaren heeft geen interesse

Begin dit jaar werd duidelijk dat Brown een belletje had gepleegd met het management van Verstappen. Inmiddels heeft hij geen interesse meer: "ik zou niet gelukkiger kunnen zijn met onze rijders. Ik heb vanaf dat één gezegd dat ik denk dat we de beste line-up qua coureurs hebben in de Formule 1."

"Ik denk dat het moeilijk is om hier nu te zitten en iets te betwisten dat statisch gezien waar is. En vanwege de karakters die ze hebben en het talent dat ze op en buiten de baan hebben, zou ik onze twee coureurs voor geen enkele andere coureur op de grid willen ruilen."

McLaren beschikt dit jaar over de diensten van Oscar Piastri en Lando Norris. Ze staan op de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap.