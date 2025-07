Norris lacht om mogelijke Verstappen-transfer: "Kan me niets schelen!"

Max Verstappen speelde deze week een hoofdrol in het Formule 1-nieuws. De Nederlander werd in verband gebracht met een bijzondere overstap naar Mercedes. Verstappens McLaren-concurrent Lando Norris moet een beetje lachen om de geruchten, en stelt dat het hem niets kan schelen waar de Nederlander rijdt.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij zijn huidige team Red Bull Racing. Dit seizoen vallen de prestaties van Red Bull tegen, en lijkt een vijfde wereldtitel voor Verstappen niet mogelijk te zijn. De Nederlander werd in de afgelopen dagen dan ook nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull.

Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports zou Verstappen zelfs al zijn jawoord hebben gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het is een nieuw hoofdstuk in de geruchtenstroom, want de Nederlander wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar het in Brackley gevestigde team.

'Kan me niets schelen'

McLaren-coureur Lando Norris is een grote concurrent en goede vriend van Verstappen. Tijdens een evenement van McLaren in Londen werd hij door Sky Sports News gevraagd naar de verhalen over Verstappen: "Om eerlijk te zijn kan het me niet echt iets schelen. Het maakt me niet zoveel uit waar hij heengaat, maar ik waardeer Max als een concurrent."

Verstappen en Norris vochten immers al een aantal zware duels uit in de afgelopen anderhalf jaar: "Hij is een beetje hard, maar ik geniet echt van onze gevechten samen."

Verstappen is de baas

Volgens Norris is het aan Verstappen om te beslissen waar zijn toekomst ligt. De Brit geeft een advies mee aan de huidige Red Bull-coureur: "Hij is uiteindelijk de baas en besluit waar hij heen moet gaan. En hij zal besluiten te gaan naar de plek, naar waar hij van denkt dat het het beste is."

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, met een flinke achterstand op Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.