Red Bull bevestigt tijdelijke vervanger van Yuki Tsunoda

Het is officieel, Arvid Lindblad gaat aankomende vrijdag de eerste vrije training rijden voor Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko had dat al eerder laten doorschemeren, maar nu heeft het officiële kanaal van Red Bull Racing het bevestigd.

De jonge coureur behaalde recent zijn superlicentie. Die werd met spoed aangevraagd en nu lijkt de reden dan duidelijk. Lindblad gaat in de auto van Yuki Tsunoda deelnemen aan de eerste sessie van het weekend.

Formule 2

Arvid Lindblad rijdt momenteel zijn rookieseizoen in de Formule 2. Daar rijdt hij voor het team van Campos. De Brit staat momenteel zesde in het klassement van de F2, met 79 punten. Marko had al eerder gezegd dat Lindblad misschien zou gaan rijden in de eerste vrije training op Silverstone. Lindblad is dan ook officieel testcoureur geworden bij het team van Red Bull.

Marko is erg lovend over de jonge coureur, maar Ben Sulayem is dat ook. Hij verleende aan Lindblad een superlicentie om deze reden: "Hij heeft onlangs en consequent uitstekende bekwaamheid en volwassenheid in eenzitter formuleautowedstrijden heeft laten zien". In gesprek met de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung zei Helmut Marko: “Hij zal ook in de auto zitten tijdens een vrije training op de vrijdag in Silverstone." De GP van Groot-Brittannië is ook meteen een thuisrace voor Lindblad. "Hij valt op door zijn mentale kracht en zelfvertrouwen. Zijn Zweeds-Indiase mix is duidelijk heel goed voor de autosport." Nu is het dan ook officieel bevestigd.

Geschiedenis

Arvid Lindblad begon met karten in 2015 op acht jarige leeftijd. Hij reed toen in de karts tot en met zijn vijftiende. In 2021 sloot hij zich aan bij het junior team van Red Bull. Daar behoort hij momenteel nog steeds toe. In 2024 begon Lindblad in de Formule 3 voor het team van PREMA Racing. In de Formule 3 behaalde hij vier overwinningen waaronder zijn debuutrace.

Zijn prestaties waren goed genoeg om in 2025 op 17-jarige leeftijd in de Formule 2 te beginnen. Hij staat daar momenteel zesde, maar is tot nu toe al goed voor twee overwinningen.