"Wolff verwacht sterk Mercedes op Silverstone: "We willen terugslaan"

Na een teleurstellend raceweekend in Oostenrijk hoopt het team van Mercedes weer toe te slaan in Silverstone. Teambaas Toto Wolff heeft er een goed gevoel over, en daar maakt hij dan ook geen geheim van.

Mercedes won drie weken geleden de Canadese Grand Prix met George Russell, maar in Oostenrijk liep het niet op rolletjes. Ze konden niet in de buurt komen van McLaren, en Andrea Kimi Antonelli viel uit in de eerste ronde na een crash met Max Verstappen. Russell kwam op zijn beurt niet verder dan de vijfde plaats, en hij kon zelfs niet het gevecht aan met de Ferrari's.

Zwaar weekend

In zijn preview op het raceweekend in Silverstone, kijkt teambaas Toto Wolff eerst even kort terug: "Na een zware Grand Prix in Oostenrijk is het goed om direct weer te gaan racen. We hebben in Spielberg bewust geëxperimenteerd met de set-up. Het was een nuttige test en er zijn positieve dingen die we dit weekend kunnen toepassen. Uiteindelijk heeft het onze prestaties niet geholpen."

Koelere omstandigheden

Wolff heeft wel een goed gevoel over het raceweekend in Silverstone. Op het historische circuit aast Mercedes op een sterk weekend: "Silverstone is over het algemeen een sterk circuit voor ons geweest. De koelere omstandigheden zouden beter bij onze auto moeten passen, en we hopen dat we een goede performance kunnen neerzetten voor de neus van onze teamgenoten en de gepassioneerde Britse fans. Ze zorgen altijd voor een mooie sfeer."

Focus op de baan

Mercedes is gevestigd in het Britse Brackley, en naast de baan zal er dit weekend veel gaan gebeuren. Wolff vindt dat leuk, maar zijn focus ligt ergens anders: "Naast de baan wordt het een interessant weekend, maar onze volledige focus ligt natuurlijk op de baan. We willen terugslaan na vorig weekend en we willen een prestatie neerzetten die beter past bij de rijke historie van Mercedes."