Max Verstappen blijft diplomatiek over toekomst van de Formule 1

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren een aantal flinke veranderingen ondergaan. De kalender is flink op de schop gegaan, en er zijn veel stratencircuits bijgekomen. Niet iedereen is daar fan van, en Max Verstappen besluit zich diplomatiek uit te drukken over de situatie.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Landen, steden en circuits willen graag races organiseren, en de hoge heren van de sport trekken graag naar bekende en spraakmakende plekken. Zo kwamen er in de afgelopen jaren races bij in Miami en Las Vegas, en staat er volgend jaar ook een race in Madrid op de planning. Klassieke circuits zoals Imola en Zandvoort verdwijnen dan weer.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van de old skool circuits. Hij heeft minder met de moderne stratencircuits, waar weinig uitdagende bochten en veel lange rechte stukken in zitten. De plaatjes zijn vaak mooi, maar voor de coureurs is het minder uitdagend.

Verstappen blijft diplomatiek

In een interview met Formule 1 Magazine krijgt hij de vraag of hij zich weleens zorgen maakt over de richting die de sport op gaat. Verstappen wordt gevraagd of ze de juiste keuzes maken, en hij reageert met een lach: "Tegenwoordig moet je helaas voorzichtig zijn met wat je zegt, want uitspraken worden snel overgenomen. Als ik me diplomatiek mag uitdrukken, ik ben geen fan van stratencircuits."

Verschillen met vroeger

Verstappen wijst naar het verleden: "Vroeger had je overal grindbakken, dat was eigenlijk veel beter. Sommige circuits delen we natuurlijk ook met de MotoGP, waar ze niet van grindbakken houden. Dus soms ligt het niet aan de Formule 1 en dit is nu eenmaal de realiteit. Ik kan er niets aan veranderen, maar ik had bepaalde zaken zeker graag anders gezien, dat zeker, ja."