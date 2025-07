Verstappen ontvangt lof voor 'grootmoedig' gebaar richting Antonelli

Max Verstappen viel afgelopen weekend in Oostenrijk uit na een incident met Andrea Kimi Antonelli in de eerste ronde. Verstappen reageerde niet boos, maar toonde juist begrip voor de fout van Antonelli. Volgens voormalig Red Bull-monteur Callum Nicholas is dit tekenend voor de persoon Verstappen.

Verstappen werd in de derde bocht uit de race geramd door Antonelli. Hij reageerde eerst gefrustreerd over de boordradio, maar toen hij uitstapte liep hij direct naar Antonelli toe. Hij sloeg een arm om hem heen, en hij toonde begrip. Hij accepteerde de excuses van Antonelli, en stelde dat dit nu eenmaal kan gebeuren.

Grootmoedige actie

Voormalig Red Bull-monteur Callum Nicholas kent Verstappen goed. Hij gaf zijn mening in de podcast van Sky Sports F1: "Max was heel grootmoedig en is naar hem toegegaan om te praten. Dat is typisch Max, vooral bij mensen die erkennen dat ze een fout hebben gemaakt."

"Kimi is een rookie. Max is altijd buitengewoon geweest bij het helpen van deze jonge gasten, hij weet heel goed waar hij zelf stond toen hij in deze sport kwam."

Eigen ervaringen

Volgens Nicholas weet Verstappen heel goed waar hij het over heeft als hij een rookie helpt: "We kijken nu naar Max Verstappen als iemand die echt alles kan, en dat kan hij ook, maar ik weet nog dat na zijn eerste overwinning in 2026, Max seizoenen meemaakte waarin hij ook crashte en waar hij fouten maakte. We hielpen hem toen allemaal om te groeien."

Rookies helpen

Nicholas denkt dan ook dat Verstappen gewoon iets terug wil doen voor de huidige generatie coureurs: "Max begrijpt dat en hij wil die persoon zijn door deze jonge coureurs op dezelfde manier te helpen."

Verstappen zag door zijn uitvalbeurt zijn achterstand op de McLarens in het wereldkampioenschap groeien. Hij staat nog wel derde, maar George Russell komt steeds dichterbij.