Verstappen naar Mercedes? "Russell is een beetje nerveus"

De geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes worden steeds luider. Of deze overstap er echt komt, is nog niet duidelijk. Martin Brundle stelt wel dat George Russell steeds nerveuzer begint te worden en dat er zonder vuur geen rook is.

Russell stookte het vuurtje afgelopen weekend zelf op. De Brit heeft zijn contract bij Mercedes nog altijd niet verlengd, en hij stelde zelf dat het team in gesprek is met coureurs van het kaliber Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff werd hier ook naar gevraagd, en hij weigerde iets te ontkennen of te bevestigen.

Verstappen had op zijn beurt geen zin om iets over de situatie te zeggen. Hij wist dat dit alleen maar voor meer onrust zou zorgen. Hij beschikt over een contract bij Red Bull Racing dat loopt tot en met 2028, al staan hier wel bepaalde exit clausules in. Bij Red Bull gaan ze er wel vanuit dat Verstappen blijft, al zorgt het feit dat Russell nog geen nieuwe deal heeft getekend voor de nodige geruchten.

Wat is er aan de hand met Russell?

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle heeft zo zijn mening over de zaak. Bij zijn werkgever Sky Sports geeft Brundle zijn kijk op de zaak: "Ik denk dat George Russell een beetje nerveus is, en dat hij een beetje rondbelt. Er is dan ook geen rook zonder vuur."

'Er is iets aan de hand'

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de Formule 1, en dat kan volgens Brundle ook een rol gaan spelen: "2026 is een grote verandering, de grootste ooit voor de Formule 1 als het gaat om het chassis en de Power Unit. Je kunt je wel voorstellen dat Mercedes erbij staat."

"Of Red Bull er bij kan zitten, en of Max echt onder zijn contract vandaan kan komen? Er is daar wel iets aan de hand."