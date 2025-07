Red Bull-toptalent dankt Verstappen: "Hij wil altijd helpen"

Arvid Lindblad staat op het punt om deel te nemen aan zijn eerste officiële Formule 1-sessie. Als alles goed gaat, neemt hij aankomend weekend deel aan de eerste vrije training in Silverstone. Het toptalent van Red Bull doet er alles aan om te leren, en hij is dankbaar voor de hulp die hij ontvangt van Max Verstappen.

De 17-jarige Lindblad wordt gezien als één van de grootste talenten in de hedendaagse autosport. De Brit heeft zelfs al een superlicentie op zak, en daar heeft hij speciale toestemming voor gekregen van de FIA. Bij Red Bull hebben ze heel erg veel vertrouwen in hem, en ze zien in hem de nieuwe ster voor de toekomst.

Hulp van Verstappen

De huidige ster van Red Bull is Max Verstappen, en hij heeft soms contact met Lindblad. De 17-jarige coureur legt in een interview met The Times uit waar ze het over hebben: "Ik heb heel erg veel respect voor Max. Als ik een vraag had, of advies wilde ontvangen, dan stond hij er altijd voor open om te helpen en hij is ook heel erg vriendelijk."

Volgens Lindblad kan hij met Verstappen direct de diepte ingaan. Hij stelt dat de hulp zeer goed is: "Het is geen korte, snelle reactie. Het was echt een oprechte poging om te helpen."

De nieuwe Max Verstappen?

Lindblad wordt regelmatig vergeleken met Verstappen. Sterker nog, hij wordt regelmatig de 'nieuwe Max Verstappen' genoemd. Hij moet lachen om deze vergelijking, en stelt dat dit niet zijn ambitie is: "Het is natuurlijk heel er cool om te worden geassocieerd met een viervoudig wereldkampioen. Maar aan de andere kant wil ik graag de eerste Arvid Lindblad zijn, en niet de volgende Max Verstappen."

Lindblad is dit jaar actief in de Formule 2, waar hij momenteel op de zesde plaats staat in het kampioenschap. Het is de verwachting dat hij volgend jaar zijn debuut kan maken in de Formule 1.