Marko haalt hard uit naar 'topfavoriet' Mercedes: "Dat hebben ze zelf gedaan!"

In 2026 gaan de reglementen van de Formule 1 compleet op de schop. Mercedes wordt door veel mensen als favoriet gezien, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko klopt daar helemaal niets van.

Met argusogen wordt er gekeken naar volgend seizoen. Ieder team is er druk mee bezig en Mercedes wordt gezien als favoriet en zouden net zo goed moeten worden zoals dat ze waren vanaf 2014.

Geen bewijs

Mercedes heeft een mega kennis als het gaat om hybridecomponenten met de motor. "Mercedes heeft zichzelf tot favoriet uitgeroepen, maar daar is geen bewijs voor", vertelt Marko tegenover Kleine Zeitung. "Alleen al bij de verbrandingsmotor is de ontwikkeling ongelooflijk. De motor is kleiner dan die in mijn grasmaaier!"

Mercedes bewees in 2014 dat ze geweldig kunnen omgaan met nieuwe reglementen. De zilverpijlen hebben van 2014 t/m 2021 ieder jaar het constructeurskampioenschap gewonnen. Lewis Hamilton en Nico Rosberg waren goed voor wereldkampioenschappen en na het pensioen van Rosberg nam Valtteri Bottas het stokje over.

Stand van zaken bij Red Bull

Ook geeft Marko een update over de stand van zaken bij Red Bull Racing: "Er zijn drie, vier dingen die belangrijk zijn bij de nieuwe auto. Om te beginnen de verbrandingsmotor, daar zijn we mee bezig en als er geen betrouwbaarheidsproblemen zijn, zal dat geen gamechanger worden. De batterij is cruciaal, daar beginnen we met een conventionele oplossing. Tot slot is de benzine een heel belangrijke factor. Die ontwikkeling verloopt erg goed met onze partner Exxon."

Red Bull loopt dit hele seizoen nog niet. Het team uit Milton Keynes staat vierde met ruime achterstand achter Ferrari en Mercedes. Als Max Verstappen niet in de Red Bull had gezeten was Red Bull het laatste team. Volgens Helmut Marko zal het team volgend jaar grote stappen maken om terug te keren naar de top. De coureurs van Red Bull staan momenteel vierde en zeventiende.