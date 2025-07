Wolff lacht om bijzondere theorie over toekomst Verstappen

Max Verstappen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Afgelopen weekend gingen er veel verhalen rond, en dat betekende dat Mercedes-teambaas Toto Wolff veel vragen moest beantwoorden. Als hij wordt geconfronteerd met een bijzondere theorie over Verstappen, reageert hij met een grote grijns.

De geruchten over de toekomst van Verstappen waren in de afgelopen weken iets afgenomen. Mercedes-coureur George Russell slingerde de geruchtenmolen echter weer aan. Hij suggereerde dat Mercedes in gesprek is met coureurs van het kaliber van Verstappen. Toen Mercedes-teambaas Toto Wolff deze verhalen vervolgens niet wilde ontkennen, ging het vervolgens alleen maar harder met alle geruchten.

In Oostenrijk viel de hoofdrolspeler in de openingsronde uit na een incident met Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan miste zijn rempunt in bocht drie en ramde de Red Bull van Verstappen. De Nederlander zocht Antonelli direct op, maar hij reageerde niet boos. Hij accepteerde direct de excuses, en maakte er geen grote zaak van.

Bijzondere theorie

Oud-coureur en huidige GPDA-kopstuk Alexander Wurz was in Oostenrijk aanwezig als analist voor ORF. Toen de Oostenrijkse omroep Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de camera kreeg, kwam Wurz met een opvallende theorie: "Deden Max en Kimi zo vriendelijk tegen elkaar, omdat ze volgend jaar elkaars teamgenoten zullen zijn?"

Wolff moet lachen om de grappende opmerking, en speelt het spelletje mee: "Ze waren aardig voor elkaar, hé?" De teambaas reageert daarna iets serieuzer: "Nee, ik denk dat ze gewoon respect voor elkaar hebben. Ik denk dat Max enorm genoot van de kartloopbaan van Kimi. Er zijn zoveel parallellen tussen die twee, ondanks dat er een leeftijdsverschil van tien jaar tussen hen zit."

Achterstand in het kampioenschap

Door de crash met Antonelli groeide Verstappens achterstand op de McLarens in het wereldkampioenschap. Verstappen moet zelfs over zijn schouder gaan kijken, want Russell komt steeds dichterbij. De Nederlander staat nu op 155 punten, en Russell op 146 punten.