Red Bull deelt goed nieuws voor Max Verstappen

Max Verstappen is ontevreden over de RB21. Het lijkt alleen maar slechter te gaan, en er is nauwelijks verbetering te zien. In Silverstone kan het niet veel slechter gaan dan dat het voor Verstappen ging in Oostenrijk. Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigt dat ze aankomend weekend met nieuwe updates komen.

Max Verstappen staat nog steeds derde in het wereldkampioenschap, maar de twee mannen van McLaren verdwijnen per race steeds verder uit het zicht. Nu Verstappen is uitgevallen in Oostenrijk, lijkt het wereldkampioenschap al afgelopen te zijn voor de Nederlander. Dit seizoen lijkt het haast onmogelijk om weer dichterbij te komen bij de McLaren-coureurs.

Geen overwinning

Een overwinning lijkt niet heel erg realistisch om van Max Verstappen te verwachten in Groot-Brittannië. McLaren was ijzersterk en ze pakten een 1-2tje uit het boekje. De twee McLaren-coureurs reden maar liefst 17 seconden voor op nummer 3 Charles Leclerc. Dat is best veel op een circuit zoals de Red Bull Ring. Daar wordt namelijk de snelste rondetijd gereden van het seizoen.

Vorig seizoen werd Max Verstappen tweede in Silverstone achter Lewis Hamilton. Echter, Helmut Marko hoopt dat het balletje deze editie naar het kamp van Red Bull Racing rolt. Het team komt met nieuwe updates en Marko is hoopvol.

Updates

Helmut Marko kondigt bij het Oostenrijkse ORF aan: "We komen met een aantal updates. Slecht weer, een snellere baan en zoals gezegd de updates. We zijn positief." Of alles zo positief is als Marko beschrijft, is natuurlijk nog even gissen. Verstappen heeft in de afgelopen edities een keer gewonnen op Silverstone. Lewis Hamilton had twee overwinningen en Carlos Sainz een.

Afgelopen editie van de Grand Prix reed Lewis Hamilton maar 1,5 seconde voor op Max Verstappen. Het was close en Red Bull hoopt op een herhaling, maar dan een positieve afloop voor het team uit Milton Keynes.