Norris roept Britse fans op om Piastri niet lastig te vallen

De Grand Prix van Groot-Brittannië staat voor de deur. Ook dit jaar betekent dat dat veel coureurs hun thuisrace gaan rijden. Zo ook Lando Norris, maar hij komt wel met een bijzondere mededeling.

De McLaren-coureur heeft zijn fans opgeroepen om zijn teamgenoot Oscar Piastri niet uit te jouwen. Het is een actie waar het Britse vol nogal bekend om staat. Max Verstappen was bijvoorbeeld al eerder de pineut.

Titelkandidaten

Beide McLaren-coureurs strijden om de titel dit seizoen. Het is Oscar Piastri die voorop staat, maar Lando Norris achtervolgt hem met maar vijftien punten. Hun grote rivaal Max Verstappen staat momenteel achter beide McLaren-coureurs met 61 punten. Sommige coureurs zijn de afgelopen edities van de GP van Groot-Brittannië uitgejoeld en niet goed ontvangen.

Norris roept zijn fans op om Piastri met rust te laten. Tegenover internationale media zegt hij: "Ik hoop zeker dat dat niet gaat gebeuren. De Britse fans zijn normaal gesproken erg acceptabel voor ons allemaal en vooral voor ons als McLaren. Dus ik denk dat het eerste punt voor alle fans moet zijn om iedereen te omarmen en iedereen te steunen."

Acceptatie

Piastri heeft eerder gereden in de Britse Formule 4. De coureur zegt tegenover de internationale media dat hij vaak goed ontvangen werd: "Een paar jaar geleden scandeerden ze mijn naam in het publiek, dus dat was onverwacht", zei de leider in het kampioenschap na de race van zondag op de Red Bull Ring.

"Ik weet niet zeker of ik dat nog een keer zal meemaken, maar dat is eerlijk. Ik heb het gevoel dat de fans dit jaar over het algemeen wat aardiger voor ons zijn. We hadden vandaag niet eens fans die Max Verstappen uitjouwden, dus dat was een leuke afwisseling."

'Het komt wel goed'

"Ze hebben me altijd erg geaccepteerd. Ik race natuurlijk voor een Brits team en ik denk dat ze grote fans zijn van alles wat met papaja te maken heeft en dat geldt ook voor ons allebei. Ik verwacht dat er veel meer Lando-fans zullen zijn dan ikzelf, maar dat is niet meer dan normaal. Het is ook zijn thuisrace, dus ik denk dat het wel goed komt."

Voor Norris ligt er veel druk op zijn schouders: "Er is druk in elke race. Er is druk om vandaag te winnen, om gisteren op pole te staan. Ik denk niet dat ik mezelf nog meer onder druk kan zetten. Dat verandert niets. Het is meer iets om naar uit te kijken, om te genieten van elke dag, van elke ronde, van de ervaring. Want het blijft voor mij een ervaring om mijn eigen tribune te hebben, om zoveel van mijn fans daar te hebben die me steunen en aanmoedigen. Ik heb er heel veel zin in."