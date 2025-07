Wolff spreekt steun uit voor Ferrari-collega Vasseur

Ferrari-teambaas Fred Vasseur krijgt in zijn derde jaar bij de Scuderia aardig wat kritiek over zich heen. De prestaties zijn niet geweldig en Ferrari is nog steeds op zoek naar haar eerste overwinning van het seizoen. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat Ferrari Vasseur nog even de kans moet geven.

Ondanks dat het team nog niet om overwinningen heeft kunnen strijden, staat het wel tweede in het constructeurskampioenschap. Ze staan een puntje boven Mercedes en 48 punten voor Red Bull Racing.

Deze maand

De geruchten over de toekomst van de Ferrari-teambaas begonnen afgelopen maand. Meerdere Italiaanse kranten publiceerden artikelen over een mogelijke wissel binnen de leiding van Ferrari. Echter, zowel Fred Vasseur als de coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben ontkend dat het waar is. Vasseur is nog volop bezig met het herstructureren van het team van Ferrari. Zo heeft hij Loïc Serra overgenomen van Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is vol lof over zijn Franse concullega: "In de Formule 1 kun je geen tijd kopen en je moet de leiding de tijd geven om grip te krijgen op de situatie", antwoordde Wolff tegenover Motorsport.com. "Jean Todt, als ik me niet vergis, kwam in 1993 bij Ferrari. Ze wonnen hun eerste kampioenschap in 2000. Acht jaar. Zo gaat dat. En het komt in cycli. Kijk naar ons. Ik geniet er niet van dat we nu voor het derde jaar op rij niet meestrijden om het kampioenschap. We zijn niet waardeloos. We hebben echt goede weekenden."

'Laat hem zijn werk doen'

"We winnen races. Het is soms respectabel. En als het niet goed gaat, stelt niemand de vraag of de man aan de top wel goed werk levert of niet. Geef hem de ruimte. Laat hem zijn werk doen. Sta hem toe een organisatie te structureren die niet vanaf dag één perfect functioneert. Loïc is er nu zes of zeven maanden. Ze moeten hen gewoon hun werk laten doen."

Wolff ziet in Vasseur echter wel een vervanger: "Fred is een van de beste managers die ik ken. Als ik hier niet was, zou ik Fred kiezen", zei hij. "Ik heb veel respect voor hem. Hij is een geweldige persoonlijkheid. Hij is een eerlijke vent. Hij doet niet aan politiek en leugens en hij weet waar hij het over heeft."