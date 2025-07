McLaren ook oppermachtig in alternatief kampioenschap in Oostenrijk

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in de Grand Prix van Oostenrijk. Ze waren een klasse apart op de baan, maar ook naast het circuit waren ze in vorm. Ze waren namelijk ook de beste bij het wisselen van de banden.

Lando Norris en Oscar Piastri vochten op de Red Bull Ring vooral met elkaar. De twee coureurs duelleerden om de zege, maar na de eerste reeks pitstops werd het gat wat groter. De eerste pitstops verliepen niet bepaald naar wens, maar bij de tweede serie stops ging het veel beter. Het ging zelfs zo goed, dat ze de snelste pitstop van het weekend verrichtten.

Kleine verschillen

De pitstop van Oscar Piastri was namelijk de snelste stop van het weekend. De pitcrew van McLaren gaf hem in 2,10 seconden een setje verse banden. Daarmee waren ze sneller dan de pitcrews van Racing Bulls en Ferrari die Liam Lawson en Lewis Hamilton in 2,18 seconden nieuwe banden gaven.

Racing Bulls was in vorm, want ook de vierde plaats in dit alternatief kampioenschap was weggelegd voor hen. Ze gaven Isack Hadjar in 2,24 seconden nieuwe banden, en dat was net zo snel als de pitstop van Alpine-coureur Franco Colapinto. Het team van Sauber eindigde daarna twee keer in de top tien, met stops van 2,29 en 2,30 seconden.

Ferrari normaal gesproken sterk

Ferrari, dat dit jaar heerst in de pitlane, eindigde op de achtste plaats met een pitstop van Charles Leclerc. De Monegask kreeg in 2,32 seconden een setje verse rubbers. Red Bull was in de afgelopen jaren oppermachtig in dit kampioenschap, maar ze eindigden op de eigen Red Bull Ring slechts één keer in de top tien in dit klassement. Ze gaven Yuki Tsunoda in 2,35 seconden nieuwe banden. Mercedes maakte de top tien rond met een stop van George Russell.