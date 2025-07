Red Bull kondigt interne gesprekken aan na nieuwe tegenslag Tsunoda

Yuki Tsunoda reed afgelopen weekend een rampzalige race in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring kwam de Red Bull-coureur als zestiende en laatste over de streep. De teleurstelling was groot, en teambaas Christian Horner stelt dat er intern zal worden gesproken over de situatie.

Tsunoda werd begin dit jaar na twee races aangesteld als de vervanger van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander werd aan de kant geschoven vanwege teleurstellende resultaten, maar zijn vervanger Tsunoda doet het nu niet veel beter. Sterker nog, Lawson heeft momenteel meer WK-punten achter zijn naam staan dan Tsunoda.

Tsunoda moet Max Verstappen kunnen helpen, maar vooralsnog is de viervoudig wereldkampioen een soort eenmansleger. Hij scoort de punten voor Red Bull, en alle focus ligt op hem. Toen hij uitviel in de eerste ronde in Oostenrijk, kwam de focus op Tsunoda te liggen. Na een incident met Franco Colapinto kwam hij kansloos als laatste over de streep.

Verschrikkelijke race

Red Bull-teambaas Christian Horner was niet tevreden met de race van Tsunoda. Bij de internationale media was Horner duidelijk: "Kijk, Yuki had een verschrikkelijke race. Het ging bij hem weer mis in Q1. Zijn eerste run in Q1 was in orde. In zijn tweede run maakte hij een foutje in bocht 1, waarna hij zich slecht kwalificeerde, toen zat hij vast in het verkeer, kon hij amper inhalen, pakte hij een straf en dat maakte de situatie alleen maar erger."

Interne gesprekken

Volgens Horner wordt de situatie intern ook bekeken: "Natuurlijk, we kijken hoe we hem kunnen steunen. Er zit echter wel een groot verschil tussen beide auto's. En intern stellen we natuurlijk al die vragen die je je ongetwijfeld stelt, zoals: waarom?"

"De auto heeft zich in de afgelopen jaren natuurlijk een bepaalde richting op ontwikkeld, maar we zullen kijken of we Yuki kunnen helpen en zijn vertrouwen een beetje kunnen herstellen in Silverstone."