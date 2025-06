'Kamp Verstappen eist dat Horner stapje terug zet bij Red Bull'

Het is duidelijk dat het momenteel niet lekker loopt bij Red Bull Racing. De prestaties van het team vallen flink tegen, en de toekomst van Max Verstappen is onzeker. Verstappen lijkt graag bij Red Bull te willen blijven, maar dat kan wel ten koste gaan van de toekomst van Christian Horner.

Bij Red Bull hebben ze de hoop op een nieuwe wereldtitel opgegeven. Verstappen viel afgelopen weekend in Oostenrijk na drie bochten uit. Hij werd geramd door Andrea Kimi Antonelli, en zag vervolgens hoe zijn titelrivalen Lando Norris en Oscar Piastri als eerste en tweede over de streep kwamen. Daarnaast gingen er veel verhalen rond over zijn toekomst.

Verstappen werd namelijk het hele raceweekend in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Deze verhalen werden de wereld in geslingerd door George Russell, terwijl teambaas Toto Wolf niets wilde ontkennen. Verstappen staat nog wel derde in het wereldkampioenschap, maar dat betekent niet dat hij bij Red Bull blijft.

Toekomst van Horner

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport liggen er meerdere scenario's op tafel. Zo zou Verstappen zijn exit clausules kunnen activeren, maar hij kan ook gewoon bij Red Bull blijven. Het Duitse medium stelt dat Verstappen in principe graag bij Red Bull blijven, maar zou zijn entourage wel eisen hebben gesteld.

Auto, Motor und Sport stelt dat ze een voorwaarde hebben gesteld: Red Bull moet zich strategisch herpositioneren. Dat zou volgens AMuS betekenen dat teambaas Christian Horner macht moet inleveren, of dat hij zelfs moet worden ontslagen. Horner heeft momenteel alle touwtjes in handen bij het team, maar dat kan mogelijk veranderen.

Veranderingen op komst?

Horner heeft altijd de volle steun gehad van de familie Yoovidhya, de grootaandeelhouder van Red Bull. Volgens Auto, Motor und Sport zou de Thaise familie niet langer tegen een herstructurering zijn. Als Verstappen zou vertrekken, kan dat een flinke commerciële tik zijn voor Red Bull.

Het gaat nog maar om geruchten, maar het is wel duidelijk dat men zich bij Red Bull zorgen maakt. Verstappen weigerde in te gaan op de geruchten over Mercedes, terwijl Horner in de afgelopen maanden vaker in verband werd gebracht met een ontslag.