Max Verstappen keihard over F1-premières: "Het is vreselijk"

Max Verstappen focust zich dit jaar volledig op het racen. Begin dit jaar werd duidelijk dat hij weinig PR-activiteiten hoeft te doen, en hij sloeg ook de premières voor de nieuwe F1-film over. Verstappen legt uit waarom hij geen zin heeft in dit soort zaken.

Verstappen schitterde in de afgelopen weken in afwezigheid bij de vertoningen van de F1-film in Monaco en New York. Bij de eerste vertoning voor de coureurs verkoos hij een potje gamen boven de film, en bij de première in New York ontbrak hij omdat hij een GT3-test had ingepland op het circuit van Spa-Francorchamps.

Veel van Verstappens collega's schitterden op de rode loper, en deden hun best om te genieten van de glitter en de glamour. Voor Verstappen is dit een soort nachtmerrie, en hij trekt veel liever zijn eigen plan.

'Dat is vreselijk'

In een interview met The Sun is hij hier goudeerlijk over: "Authentiek zijn is niet iets waar ik me op focus. Het is gewoon wie ik ben. Ik houd er niet van om op de rode loper te staan en een pak aan te trekken. Ik houd er niet van om te praten met mensen die ik niet echt ken, en met een neppe lach een nep gesprek te voeren. Het is vreselijk, ik kan daar niet van genieten."

Andere prioriteiten

Voor Verstappen is het belangrijk om een leven naast de baan te hebben: "Ik geef de voorkeur aan afspreken met vrienden en ik breng liever tijd door met mijn gezinnetje. Ik heb ook veel projecten buiten de Formule 1. Extra werk zoals een rode loper is niet wat ik wil doen. Ik bevind me op een punt van mijn loopbaan waar ik op professioneel gebied veel heb bereikt."

"Ik focus me nu ook op andere dingen, zoals het leuker maken van mijn leven met mijn grote passies, en ik focus me niet alleen op de performance."