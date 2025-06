Ecclestone geeft Verstappen dringend toekomstadvies

De toekomst van Max Verstappen is momenteel een relevante kwestie in de Formule 1-wereld. De Nederlander wordt in verband gebracht met een vertrek naar het team van Mercedes, maar hij weigert er zelf iets over te zeggen. Volgens Bernie Ecclestone moet Verstappen gewoon bij Red Bull blijven.

Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. In zijn verbintenis staan echter wel een aantal exit clausules, waardoor er alsnog de kans bestaat dat hij gaat vertrekken. In Oostenrijk werd er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Verstappen. Red Bull viel tegen in de race op de eigen Red Bull Ring, en er wordt sterk getwijfeld aan Verstappens toekomst bij het team.

Mercedes

Verstappen werd het hele weekend nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Het balletje werd aan het rollen gebracht door George Russell, terwijl teambaas Toto Wolff niets wilde ontkennen. Hij stelde wel dat het te ver gezocht was, maar voegde er snel aan toe dat hij wel moet informeren naar de toekomst van een viervoudig wereldkampioen.

Bijzondere gast

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone was afgelopen weekend ook aanwezig in Oostenrijk. Hij mocht op het podium de FIA-medaille uitreiken aan racewinnaar Lando Norris, en hij kreeg de kans om zijn kijk op de situatie te geven.

Het advies van Ecclestone

Hij werd door Sky Sports gevraagd naar de toekomst van Verstappen: "Ik denk dat hij moet zijn op een plek waar hij gelukkig is. Waar dat ook mag zijn, zolang hij maar gelukkig is en nog steeds kan presteren zoals hij nu doet, want hij is niet iemand die zomaar wat doet."

Ecclestone lijkt te stellen dat Verstappen zelf een keuze moet maken. Als het aan de 94-jarige Brit ligt gaat Verstappen echter nergens heen: "Hij is heel direct in wat hij zegt en doet. Ik zou hem graag zien blijven waar hij nu is."