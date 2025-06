Horner verdedigt Red Bull-personeel: "Het zijn geen idioten!"

Het team van Red Bull Racing kende in Oostenrijk een rampzalig raceweekend. Max Verstappen viel uit, en Yuki Tsunoda wist geen deuk in een pakje boter te rijden. De achterstand op de concurrentie wordt steeds groter, maar teambaas Christian Horner weigert zijn mensen af te kraken.

De kans is klein dat Max Verstappen dit seizoen zijn vijfde wereldtitel gaat pakken. De Nederlander staat nog wel derde in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri is flink gegroeid. In Oostenrijk viel hij uit na een startcrash met Andrea Kimi Antonelli, terwijl Norris en Piastri als eerste en tweede over de streep kwamen.

De uitvalbeurt van Verstappen was het slotakkoord van een rampzalig weekend voor Red Bull. Op de vrijdag zag Verstappen er nog wel snel uit, maar in de kwalificatie op zaterdag ging alles mis. Tsunoda viel al af in Q1, en Verstappen klaagde steen en been over zijn auto. Hij had vervolgens pech met een gele vlag, waardoor hij slechts de zevende tijd noteerde. Op zondag zat zijn race er al na drie bochten op.

Rust bewaren

De problemen met de RB21 worden ook steeds groter, maar teambaas Christian Horner probeert de rust te bewaren. Bij de internationale media sprak hij zich uit over de interne situatie: "Ik geloof nog steeds dat we de kracht en de diepte hebben binnen dit team, maar helaas zie je dat niet terug in de performance."

"We naderen het einde van de huidige reglementen en ik denk dat wij ook wel in het gedrang komen door de middelen die we op dit moment tot onze beschikking hebben."

Geen idioten

Horner stelt dat de problemen niet worden veroorzaakt door de technische top van het team: "Fundamenteel gezien is dit nog steeds dezelfde groep mensen die achttien maanden geleden een auto bouwde die op één race na iedere Grand Prix won. Het zijn niet ineens idioten geworden."

"We moeten gewoon erkennen dat McLaren het momenteel fantastisch doet, en daar moet je ze ook voor feliciteren. Voor ons gaat het nu vooral om harder werken, omdat iedereen dat doet. En dan vooral om slimmer werken en de komende races eens kijken wat er gebeurt."

Hoopvol, maar realistisch

Horner blijft wel realistisch, en wijst naar McLaren: "Ik denk dat de buffer die zij dit seizoen hebben gewoon heel erg groot is, dus het lijkt echt op een tweemansrace uit te draaien. Wij moeten ons gewoon richten op iedere Grand Prix om daar iedere kans die we krijgen met beide handen aan te grijpen, zoals we bijvoorbeeld in Imola en Montreal deden."

"Daar werden we nog tweede, voor de McLarens. Mercedes kwam vandaag ook 62 seconden achter de winnaars over de streep, terwijl ze wonnen in Canada. Dat toont ook wel aan hoe alles steeds blijft schuiven."