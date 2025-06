Na crash toch goed nieuws voor Max Verstappen

Max Verstappen viel afgelopen weekend uit in de openingsronde van de Grand Prix van Oostenrijk. Het was een grote teleurstelling, maar toch kon hij Spielberg met een opgelucht gevoel verlaten. Een schorsing is namelijk voor even uit zicht.

De Formule 1-wereld was in de afgelopen weekend in de ban van een mogelijke schorsing van Verstappen. De Nederlander had drie strafpunten overgehouden aan zijn clash met George Russell in de Grand Prix van Spanje. Verstappen had daardoor elf strafpunten achter zijn naam staan, terwijl een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten weet te verzamelen in twaalf maanden.

Dreiging neemt af

Verstappen moest in de afgelopen Grands Prix op letten, want anders zou hij tegen een schorsing aanlopen. Hij werd helemaal gek van alle vragen over dit onderwerp, maar vanaf deze week zal het wat rustiger worden op dit gebied. Aankomende woensdag is het 2 juli, en dan vervallen de eerste twee strafpunten van Verstappen.

Het gaat om de strafpunten die Verstappen vorig jaar ontving voor zijn incident met Lando Norris in de Oostenrijkse Grand Prix. Doordat deze punten nu vervallen, reist Verstappen met negen strafpunten in zijn tas af naar Silverstone voor de Britse Grand Prix. Deze verhaallijn zal dus naar de achtergrond verdwijnen, als hij niet tegen een nieuwe straf aanloopt tenminste.

Mexico

Verstappen zal namelijk wel moeten blijven opletten in de komende maanden. Zijn volgende strafpunten vervallen namelijk pas op 27 oktober. Dan vallen de twee strafpunten weg die hij vorig jaar ontving in de Grand Prix van Mexico. Als Verstappen tot die tijd uit de problemen blijft, dan zal hij zich minder zorgen hoeven te maken. In november en december zullen er namelijk vier strafpunten wegvallen.

Verstappen zal zich er vermoedelijk weinig zorgen over maken. In de afgelopen weken liet hij immers elke keer weten dat een dreigende schorsing voor hem geen rol speelt. Hij gaat zijn rijstijl niet aanpassen.