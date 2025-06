Verstappen neemt Antonelli niets kwalijk: "Hij is een groot talent"

Max Verstappen viel afgelopen weekend uit in de Grand Prix van Oostenrijk. Hij werd in de eerste ronde uit de race gereden door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Verstappen maakte een gelaten indruk, en stelde dat hij Antonelli niets kwalijk nam.

Verstappen begon de race op de teleurstellende zevende startplaats. De Nederlander kwam vervolgens goed weg, maar zijn race kwam ten einde in de derde bocht. Antonelli maakte een remfout, en hij knalde tegen de Red Bull aan. De schade was zeer groot, en beide coureurs vielen uit. Voor Verstappen was het een pijnlijk moment, maar hij was niet gefrustreerd.

Mooie woorden

Na afloop van zijn korte race gaf Verstappen bij Motorsport.com aan dat hij direct na de crash geen felle woordenwisseling had met Antonelli: "Nee, ik vroeg gewoon wat er gebeurde. Dat was de enige auto die er nog stond met die van mij, en met de wielen eraf, dus ik was er vrij zeker van dat hij mij had geraakt. Toen ik terugkwam, heb ik de beelden natuurlijk gezien, maar iedere coureur heeft wel eens zo'n fout gemaakt."

Verstappen vindt het dan ook niet nodig om Antonelli af te branden. Sterker nog, hij steekt hem een hart onder de riem: "Kimi is een groot talent en hij zal hiervan leren, dus in dat opzicht zit het wel goed."

Antonelli gaat door het stof

Antonelli kreeg een gridstraf voor het moment, en hij vond zelf ook dat hij fout zat. Direct na de crash bood hij zijn excuses aan, en dat vindt Verstappen mooi: "Dat is natuurlijk heel erg netjes van hem, maar voor mij was de zaak eigenlijk wel gesloten. Ik zag wat er gebeurde en niemand doet zoiets expres. Het kan gebeuren."

Teleurstelling van de fans

Voor de tienduizenden Nederlandse fans was de uitvalbeurt een teleurstelling, en ook dat begrijpt Verstappen: "Dit is natuurlijk niet wat je wil, maar ik baal er zelf nog het meeste van. Uiteindelijk is dit ook racen. We hebben hier in Oostenrijk al veel fantastische momenten beleefd en we zijn misschien ook wel een beetje verwend. Alleen ja, soms loopt het zo."