Wolff houdt Verstappen-geruchten in leven met opvallende uitspraak

Max Verstappen viel afgelopen weekend uit in de Grand Prix van Oostenrijk. Hij werd in de eerste ronde uit de race geramd door Andrea Kimi Antonelli. Verstappen wordt veelvuldig gelinkt aan Antonelli's werkgever Mercedes, en teambaas Toto Wolff stelt dat er deze zomer duidelijkheid komt.

In Oostenrijk ging het veelvuldig over Verstappen en een mogelijke overstap naar Mercedes. Het vuurtje werd aangewakkerd door George Russell, waarna Mercedes-teambaas Toto Wolff niets wilde ontkennen. Bij Red Bull waren ze er klaar mee, maar ook na de race bleef het het onderwerp van gesprek.

Iedereen respecteren

Mercedes-teambaas Toto Wolff werd door de internationale media gevraagd wanneer hij van plan is om duidelijkheid te creëren: "Je moet altijd alle betrokken partijen respecteren. Dan heb ik het over het team, de coureurs en alle andere betrokkenen. Ze moeten begrijpen hoe je de situatie aanpakt. Ik wil een coureur niet in de wachtkamer zetten en geen beslissing nemen, als dat wel nodig is. Ik denk dus dat we het wel goed aanpakken op dit moment."

Wanneer komt er duidelijkheid?

De vraag is wanneer Wolff dan wel een knoop gaat doorhakken en wanneer hij met nieuws komt over bijvoorbeeld een contractverlenging van George Russell.

Wolff is zeer duidelijk over dit onderwerp: "We zijn pas in juni. Er wordt duidelijk heel erg veel over gesproken. Ik ben hier heel open en transparant over geweest. In de komende maanden zal er wel ergens een moment komen dat we de knoop doorhakken. In de zomerstop zal alles duidelijk worden."

Contract bij Red Bull

Tot die tijd zal het dus blijven gonzen van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlandse regerend wereldkampioen wil zelf niet al te veel kwijt over zijn toekomst, maar het feit is dat hij tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing. Wel staan er exit clausules in zijn contract.