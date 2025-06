Ongelooflijke reeks van Red Bull ten einde: is Oostenrijk het keerpunt?

Het team van Red Bull Racing was vandaag de grote verliezer in de Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen viel uit, en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda wist geen deuk in een pakje boter te rijden. Voor het eerst in drie jaar scoorde Red Bull geen punt in een raceweekend.

Op de eigen Red Bull Ring liep Red Bull Racing tegen een enorme vernedering aan. Max Verstappen kende op zaterdag een tegenvallende kwalificatie waardoor hij slechts op de zevende plaats aan de Grand Prix kon beginnen. Hij probeerde de schade beperkt te houden bij de start, maar dat ging niet volgens plan.

In bocht drie werd hij uit de race geramd door Mercedes-jongeling Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan ging diep door het stof, en Verstappen legde zich neer bij zijn uitvalbeurt. Bij Red Bull verschoof alle aandacht richting tweede coureur Yuki Tsunoda. De Japanner startte de race in het achterveld, en hij wist geen vuist te maken.

Tsunoda blijft puntloos

Tsunoda ontving een tijdstraf van tien seconden na een incident met Alpine-coureur Franco Colapinto, en hij kwam als zestiende en laatste over de streep. Dit leverde hem vanzelfsprekend geen WK-punten op, en dat was extra pijnlijk voor Red Bull. Ze hebben geen punten gepakt, en dat is een zeldzame prestatie.

Einde aan een lange reeks

De laatste keer dat het team van Red Bull geen punten wist te scoren, was in de Grand Prix van Bahrein in 2022. Op het circuit van Sakhir vielen Verstappen en Sergio Perez toen uit. In de 77 Grands Prix daarna wist Red Bull elke keer minimaal één puntje te pakken. Dat was vooral te danken aan Verstappen, die het team naar grote hoogtes heeft gebracht.

Red Bull was op weg naar een nieuw record, maar deze prestatie zet een streep door hun prachtige reeks. Red Bull heeft in 77 Grands Prix op rij punten gescoord, het record van de meeste puntenscores op rij achter elkaar staat op naam van Ferrari. De Italiaanse renstal scoorde 88 Grands Prix op rij punten.