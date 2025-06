Antonelli trekt het boetekleed aan na pijnlijke crash met Verstappen

Andrea Kimi Antonelli veroorzaakte vandaag een pijnlijke startcrash in de Grand Prix van Oostenrijk. Hij verremde zich, waardoor hij tegen Max Verstappen aanreed en ze allebei uitvielen. Antonelli werd zwaar bestraft, en hij ging na afloop diep door het stof.

Verstappen begon op de zevende plaats aan de Grand Prix, en hij was vastbesloten om de tienduizenden Nederlandse fans op de tribunes een mooie race te bezorgen. Al na drie bochten was het feestje voorbij, toen Verstappen werd geramd door Antonelli. De schade aan beide bolides was groot, en ze vielen allebei uit. Voor Verstappen was het de doodsteek van zijn titelkansen.

Wat ging er mis?

Antonelli bood na afloop direct zijn excuses aan aan Verstappen. De Italiaan gaf daarna tekst en uitleg bij Sky Sports: "Ik remde niet per se te laat. Het was zo dat toen ik remde, ik hard remde aangezien ik achter andere auto's reed. Op dat moment blokkeerde ik de achterremmen. Ik kon de auto toen niet meer afremmen."

"Ik blokkeerde de achterremmen en toen verloor ik de auto, toen moest ik Liam Lawson zien te ontwijken. Het was daarna te laat, want ik kwam met een te hoge snelheid aan. Ik begon toen ook de voorremmen te blokkeren, en in plaats van dat ik snelheid verloor, ging ik steeds sneller. De auto maakte vaart en toen was een crash echt onvermijdbaar."

Antonelli heeft spijt

Antonelli gaf na afloop direct aan dat hij de schuldige was. Hij deed daar voor de camera's niet bepaald geheimzinnig over: "Het spijt me echt voor het team, en natuurlijk ook voor Max. Hij was immers slechts een passagier op dat moment."

De stewards wezen Antonelli ook als schuldige aan. De Italiaan ontving een gridstraf van drie plaatsen voor de aankomende Britse Grand Prix, en hij mag twee strafpunten bijschrijven op zijn superlicentie.