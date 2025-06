Horner wijst naar Piastri: "Hij bedreef de liefde met de fucking uitlaat!"

Het team van McLaren was vandaag oppermachtig in de Grand Prix van Oostenrijk. Op de bloedhete Red Bull Ring waren ze veel sterker dan de rest van het veld, en Red Bull-teambaas Christian Horner omschrijft dat op een bijzondere manier.

Het is geen geheim dat het team van McLaren goed voor de dag komt in hete omstandigheden. In Oostenrijk was dat niet anders, en waren Lando Norris en Oscar Piastri een klasse apart. Ze reden met speels gemak weg bij de rest van het veld en vochten vooral met elkaar. Ze bezorgden hun team een prachtige 1-2 en bouwden hun voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Liefde bedrijven met de uitlaat

Red Bull-teambaas Christian Horner kwam met een opmerkelijke opmerking toen hij door de internationale media werd gevraagd naar de kracht van McLaren: "Temperatuur is er altijd onderdeel van. En ook in lange bochten zijn ze bizar sterk."

"Maar wat echt heel indrukwekkend blijft, en ik zie geen ander team dat dit kan, is hoe Oscar zo dicht achter Lando bleef rijden met een volle tank aan het begin van de race. Hij bedreef in feite de liefde met de fucking uitlaat, ronde na ronde, en zijn banden gingen ook niet kapot."

Het wapen van McLaren

Horner is enorm onder de indruk van McLaren, en vindt het knap dat Piastri dit kan bewerkstelligen: "Dat is volgens mij hun voordeel, dat ze erin geslaagd zijn om een auto te bouwen die de banden heel erg goed beschermt en een goede balans heeft. Ik zie geen andere auto die in staat is om zo dichtbij te blijven zonder de voor- of achterbanden te laten slijten."

Horner had genoeg tijd om de McLarens te bekijken tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Zijn eigen superster MAX Verstappen viel in de openingsronde uit, terwijl Yuki Tsunoda vast zat in het achterveld.