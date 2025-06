Uitvalbeurt komt Verstappen goed uit: "Kon naar 24 uur van Spa kijken"

Max Verstappens Oostenrijkse Grand Prix zat er vandaag al na drie bochten op. Na een tik van Andrea Kimi Antonelli moest Verstappen opgeven. Het was een geluk bij een ongeluk, want Verstappen kon hierdoor zijn team toejuichen in de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Verstappen wandelde na zijn uitvalbeurt terug naar de paddock. Hij liep het motorhome van Red Bull in, en hij bleef geruime tijd binnen zitten. Terwijl Antonelli zich meldde bij de stewards, bleef Verstappen geruime tijd stil. Hij was niet boos, hij had simpelweg andere zaken aan zijn hoofd. Hij keek namelijk naar de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Verstappens team Verstappen.com Racing nam namelijk voor het eerst deel aan de 24 uur van Spa-Francorchamps. Door zijn uitvalbeurt had Verstappen de kans om te kijken naar de verrichtingen van zijn coureurs Harry King, Chris Lulham en Thierry Vermeulen. Het trio reed een foutloze race in hun Aston Martin GT3-bolide, en ze wonnen hun Gold-klasse.

Kijken naar eigen team

Verstappen gebruikte de tijd om zijn jongens te volgen, en hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Ik was vooral de 24 uur van Spa-Francorchamps aan het volgen. Ze zijn overall negende geworden en eerste in hun klasse. En dat in de eerste keer dat we meededen, dat is iets waar we heel erg trots op kunnen zijn!"

De GT3-dromen van Verstappen

Verstappens team neemt dit jaar voor het eerst deel aan een aantal grote GT3-klassen. De Red Bull-coureur is zeer betrokken bij zijn team, en hij volgt ze op de voet. Hij neemt zelf ook regelmatig plaats achter het stuur van zijn GT3-bolides. Hij bestuurde de Aston Martin waar King, Lulham en Vermeulen dit weekend reden ook. Vlak na de Grand Prix van Canada reisde hij af naar Spa om een testdag af te werken met de blauwe bolide van zijn team.