Antonelli ontvangt zware straf voor startcrash met Verstappen

De stewards hebben Andrea Kimi Antonelli een zware straf gegeven voor zijn incident met Max Verstappen in de Grand Prix van Oostenrijk. De Italiaanse Mercedes-coureur heeft een gridstraf en een tweetal strafpunten ontvangen voor zijn aandeel in de startcrash.

Antonelli ging de mist in in de derde bocht van de Red Bull Ring. In het gedrang van de openingsronde schatte hij zijn rempunt verkeerd in, en schoof hij als een bowlingbal door het veld heen. De meeste coureurs konden hem ontwijken, maar Verstappen was kansloos. De regerend wereldkampioen werd aangetikt, en de schade aan zijn Red Bull-bolide was te groot om de race af te maken.

De stewards openden een onderzoek, en ze hebben Antonelli als schuldige aangewezen. Ze concluderen dat Antonelli de fout in ging bij het aanremmen voor de bocht. Ze constateren dat Antonelli heeft toegegeven dat hij een fout maakte, maar volgens de Italiaan speelde het ook mee dat hij probeerde de Racing Bull van Liam Lawson te ontwijken. Hierdoor had hij weinig tijd over om te reageren.

Volledige schuld ligt bij Antonelli

De actie om Lawson te ontwijken leidde ertoe dat Antonelli grip verloor en dat hij op de vieze lijn aan de binnenkant van de baan terechtkwam. Hierdoor was hij kansloos om te reageren, en raakte hij Verstappen. Volgens de stewards ligt de schuld volledig bij hem. Ze stellen dat er vaak niet wordt ingegrepen in de eerste ronde, maar ze stellen dat dit meer een divebomb was dan een actie om een crash te vermijden.

Ze geven Antonelli drie plaatsen gridstraf voor de Grand Prix van Groot-Brittannië van volgende week op Silverstone. Naast de gridstraf van drie plaatsen krijgt Antonelli ook twee strafpunten op zijn superlicentie. Hij hoeft niet te vrezen voor een schorsing, want dit zijn zijn eerste strafpunten van het seizoen.