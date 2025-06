Antonelli moet vrezen voor zware straf na startcrash met Verstappen

Voor Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli zat de Grand Prix van Oostenrijk er al na drie bochten op. Ze vielen uit na een remfout van Antonelli, en de stewards hebben een onderzoek geopend naar dit moment. Antonelli moet vrezen voor een zware straf.

Antonelli ging volledig de mist in in de derde bocht. Hij zette een gewaagde inhaalactie in, en probeerde meerdere auto's te passeren bij het ingaan van bocht 3. Hij maakte echter een foutje, en dat had grote gevolgen. Hij vloog rechtdoor als een soort bowlingbal en raakte de achterzijde van de Red Bull van Verstappen.

Sorry niet genoeg

De Nederlander stapte teleurgesteld uit, en ook voor Antonelli zat het feest erop. De Italiaanse Mercedes-coureur liep teleurgesteld terug naar de pits, en bood direct zijn excuses aan aan Verstappen. Daarmee komt hij echter niet weg, want de stewards willen graag met hem in gesprek. Hij zal zich zo moeten melden om het incident te bespreken. Ook Verstappen zal zijn kant van het verhaal moeten delen, hij hoeft echter niet te vrezen voor een straf.

Wat voor straf kan er volgen?

Wat de straf voor Antonelli gaat inhouden, is niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat de schuld van het incident bij de Italiaan lag, en dat gaf hij na afloop ook eerlijk toe. De kans is aanwezig dat Antonelli de gevolgen van de crash zal voelen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië van volgende week op het circuit van Silverstone.

Antonelli zal waarschijnlijk een gridstraf gaan ontvangen, en de kans is ook groot dat hij een aantal strafpunten op zijn superlicentie zal ontvangen. Voor Verstappen had de crash ook een voordeel, want hierdoor komt hij niet in aanmerking voor een mogelijke schorsing. Na dit weekend vervallen er immers een aantal van zijn strafpunten. Volgende week kan hij weer op jacht gaan naar succes.