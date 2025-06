Norris haalt opgelucht adem na prachtige strijd met Piastri: "Zware race!"

Lando Norris heeft de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Britse McLaren-coureur reed een sterke race, en wist de aanvallen van zijn teamgenoot Oscar Piastri af te slaan. Hij verkleinde hiermee het gat in de titelstrijd.

Norris begon de race op de pole position, en kwam zeer goed weg bij de start. In de run naar bocht drie moest hij goed opletten, want zijn teamgenoot Oscar Piastri startte als een kogel uit een pistool. Na de Safety Car ontstond er een prachtig duel tussen de twee McLarens, en dat ging meerdere keren net goed. Piastri viel na de pitstops wat terug, en Norris wist de druk te weerstaan.

Zware race voor Norris

Met een brede grijns op zijn gezicht stapte Norris uit zijn McLaren. Bij de enthousiaste interviewer Davide Valsecchi sprak hij zich uit: "Het was een zware race! Ik moest de hele tijd pushen. Het was tricky, heel warm en vermoeiend, maar dit is een perfect resultaat voor ons als team. Een 1-2tje is precies wat wij wilden, en we hebben het weer gedaan. We zijn blij!"

Genoten van de strijd

Norris had verder genoten van zijn spannende strijd met Piastri in de openingsfase van de race: "We hadden een geweldige strijd, dat was wel duidelijk! Het was heel erg leuk! Het was heel stressvol, maar ook heel erg leuk. Het was een geweldige strijd, en Oscar heeft het geweldig gedaan."

"Hopelijk was het heel erg leuk om naar te kijken, maar in de auto was het best wel zwaar toen hij in de DRS terechtkwam. De DRS is hier heel erg krachtig, dus het was heel erg lastig om hem uit het gat te krijgen. Zodra ik dat voor elkaar kreeg, kon ik alles best wel goed managen, en hij was nog steeds heel erg snel."