Drama voor Verstappen: uitvalbeurt na crash in eerste ronde

De Grand Prix van Oostenrijk is in tranen geëindigd voor Max Verstappen. In de allereerste ronde van de race viel hij uit na een incident met Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Verstappen startte als zevende op de Red Bull Ring.

Verstappen kwam aardig weg bij de start van de Oostenrijkse Grand Prix. De Nederlander bleef uit de problemen, totdat het veld aankwam in bocht drie. Antonelli probeerde een late inhaalactie in te zetten, maar verremde zich. Hij knalde vol op Verstappen, waardoor ze allebei uitvielen. Voor het eerst in 31 races pakt hij geen punten.

Doodsteek voor de titel?

Verstappen hoopte dit weekend een slag te kunnen slaan in de strijd om de wereldtitel. In de kwalificatie had hij pech met een late gele vlag, die werd veroorzaakt door een spin van Pierre Gasly. Verstappen liet voor de race aan zijn fans weten dat hij hoopte op een goede race, waar hij kon jagen op sportieve revanche. Dat plannetje is dus mislukt.

De regerend wereldkampioen zal moeten toekijken hoe zijn titelrivalen van McLaren Lando Norris en Oscar Piastri het zullen gaan doen. De coureurs rijden op het moment van schrijven aan de leiding van de race, en kunnen dus flink gaan uitlopen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Antonelli kaget dengan pembalap di depannya yang mengerem lebih awal. Kemudian bablas menyundul mobil Verstappen & Hadjar.



Kesalahan di Antonelli.

Berpotensi dipenalti turun grid di balapan selanjutnya.pic.twitter.com/8Wy2aksYEM — F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) ___Escaped_link_68616f52819fb___

Straf voor Antonelli?

Antonelli zal zich na afloop van de Grand Prix moeten melden bij de stewards om het moment te bespreken. De Italiaanse Mercedes-coureur veroorzaakte de crash, en de kans is groot dat hij een gridstraf gaat krijgen voor de Britse Grand Prix van volgende week. Voor Mercedes is het een pijnlijke situatie, want ze hadden goede hoop om dit weekend weer om de topposities te vechten.

Verstappen zal de schade moeten beperken in de komende weken, waar het zwaar gaat worden om zich nog te mengen in de strijd om de wereldtitel.