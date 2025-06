Verstappen spreekt oranjefans toe: "Dit blijft altijd heel bijzonder!"

Max Verstappen start de Grand Prix van Oostenrijk vandaag vanaf de zevende plaats. De Nederlander zal het zwaar gaan krijgen, en hij weet dat hij vol de aanval zal moeten gaan openen. Hij krijgt de steun van tienduizenden Nederlandse fans, en daar is hij dankbaar voor.

Verstappen kende een rampzalige kwalificatie op de Red Bull Ring. Hij voelde zich niet op zijn gemak in zijn Red Bull-bolide en hij had daarnaast last van de gele vlag die werd veroorzaakt door een spin van Pierre Gasly. Hierdoor kwam hij niet verder dan de zevende plaats, en dat is geen goed uitgangspunt voor de Grand Prix van vandaag.

Verstappen zal een flinke inhaalrace moeten rijden, en hij zal de steun gaan krijgen van tienduizenden oranjefans. Er zijn iets minder supporters aanwezig dan in de afgelopen jaren, maar de tribunes kleuren nog wel oranje. Voor Verstappen is het mooi dat er veel landgenoten aanwezig zijn, en daar is hij ook dankbaar voor.

Hoopvolle boodschap

Tijdens de drivers parade stapte hij van de truck die hem rondreed af, en sprak hij zijn tienduizenden fans toe: "Het is echt super om zoveel oranje te zien hier! Dat blijft altijd heel erg bijzonder, en het wordt een heel bijzondere dag."

Verstappen weet ook wel dat de zevende plaats niet de positie is die hem veel succes kan bezorgen. Toch klinkt hij hoopvol tijdens zijn praatje voor de fans: "Hopelijk kunnen we er een mooi resultaat uit gaan halen, dankjewel!"

Luid gejuich

Na Verstappens dankwoord barstte er een luid gejuich los op de tribunes. Zwaaiend naar zijn fans liep Verstappen terug naar de truck die hem terugbracht naar de paddock. Verstappen werd luid toegezongen, en de hoop doet leven. Hij zal de schade beperkt moeten houden, want zijn titelrivalen van McLaren Lando Norris en Oscar Piastri starten wel in de voorste regionen.