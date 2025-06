Verstappen schetst dramatische verhoudingen met McLaren

Max Verstappen moet de Grand Prix van Oostenrijk starten vanaf de zevende plek. De Red Bull-coureur start een plekje achter zijn oud-teamgenoot Liam Lawson. Verstappen schetst echter zorgwekkende verhoudingen tussen de McLarens en zijn eigen Red Bull.

Verstappen staat vier plekken achter de McLaren van Oscar Piastri. Lando Norris start vanaf pole position en als Verstappen bij de Brit in de buurt wil komen, moet hij maar liefst zes plaatsen overbruggen. Kortom, het is drama voor Red Bull op de Red Bull Ring.

Groot verschil

Verstappen was niet de snelste op de Red Bull Ring. De Nederlander was tijdens de kwalificatie maar liefst een hele seconde langzamer dan Lando Norris. Echter, dit vertelt niet het verhaal van de kwalificatie, want de Nederlander kon zijn snelle ronde niet afmaken door een gele vlag. Oud-teamgenoot Pierre Gasly spinde en zo moest Verstappen van zijn gas af.

De regerend wereldkampioen had geen gevoel dat hij het de McLarens lastig kon maken: "McLaren ziet er wel heel sterk uit, dus ik verwacht niet echt dat we daar mee kunnen vechten. Maar aan de andere kant, over één ronde is het weer een ander verhaal. Dat gaat dit seizoen nog wel", zo stelde Verstappen bij Viaplay, voorafgaand aan de kwalificatie.

Dramatisch

Volgens Verstappen is het verschil tussen hem en de McLarens dramatisch: "Daar zit meestal het grote verschil. En dat is nog moeilijker op te lossen. Dat zag je ook op de vrijdag. Ik denk dat ik er gemiddeld, ook gezien hoe lang ze die rondetijden bleven rijden, vijf of zes tienden vanaf zat. Dat is natuurlijk niet wat je wilt", zo schetst Verstappen de slechte verhoudingen tussen hem en de McLarens.

Verstappen staat momenteel achter de beide McLarens. Dat vertelt het gehele seizoen eigenlijk. In het wereldkampioenschap komt Verstappen 21 punten om de McLarens te splitsen.