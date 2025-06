Klap voor Ferrari: Vasseur mist Grand Prix van Oostenrijk

Het team van Ferrari moet het vandaag doen zonder teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman heeft vandaag de paddock verlaten, en mist de Grand Prix. Volgens Ferrari is Vasseur vanwege privéredenen naar huis teruggekeerd.

Vasseur was in de afgelopen dagen gewoon aanwezig op de Red Bull Ring in Spielberg. Zojuist liet Ferrari weten dat Vasseur vandaag niet aanwezig zal zijn op het circuit, en dat hij is teruggekeerd naar huis. Dit heeft niets te maken met de situatie bij Ferrari, het gaat volgens het team om persoonlijke omstandigheden.

Vervanger voor Vasseur

Vasseurs taken worden vandaag waargenomen door plaatsvervangend teambaas Jerome d'Ambrosio. De Belgische oud-coureur zit elk weekend naast Vasseur aan de pitmuur, en kwam een paar jaar geleden over van het team van Mercedes. Hij zal vandaag prominent in beeld verschijnen, en zal voor het eerst invallen voor Vasseur.

Het komt wel vaker voor dat een teambaas het raceweekend moet missen, maar het is niet vaak het geval dat een teambaas op raceday huiswaarts keert. Wat er speelt bij Vasseur, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of hij aankomend weekend aanwezig zal zijn bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone.

Belangrijke periode

Vasseur heeft sinds 2023 de leiding bij het team van Ferrari. Hij kwam vorig jaar dicht bij de constructeurstitel, maar verloor in de laatste race de strijd van McLaren. Dit jaar heeft Ferrari het veel zwaarder, en kampen ze met de nodige problemen.

Vandaag maakt Ferrari wel een goede kans op succes. Charles Leclerc kwalificeerde zich als tweede, en gaat op jacht naar de eerste zege van het seizoen. Lewis Hamilton kende op zijn beurt ook een goede kwalificatie, en hij noteerde de vierde tijd. De Brit deelt de tweede startrij met McLaren-teambaas Oscar Piastri. De pole position was een prooi voor Lando Norris.