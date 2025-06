Horner sluit overstap van Verstappen naar Mercedes uit

Het team van Red Bull Racing beleeft op alle vlakken een onrustig weekend in Oostenrijk. De prestaties in de kwalificatie vielen tegen, en Max Verstappen wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Christian Horner lijkt zich echter geen enkele zorgen te maken.

De geruchten over de toekomst van Verstappen werden op gang gebracht door niemand minder dan George Russell. De Brit suggereerde op de mediadag dat Mercedes in gesprek was met een coureur zoals Verstappen. Russell beschikt zelf over een aflopend contract bij Mercedes, en geeft elke keer aan dat hij het begrijpt als zijn team ook naar Verstappen kijkt.

De vreemde reactie van Wolff

De actie van Russell was opvallend, maar wat nog opvallender was, was dat Mercedes-teambaas Toto Wolff de verhalen niet ontkrachtte. De Oostenrijker stelde dat hij geen zin had om over dit onderwerp te praten, maar stelde even later wel dat het goed is dat hij kijkt waar de toekomst ligt van een viervoudig wereldkampioen.

Bij Red Bull worden ze helemaal gek van de uitspraken van Russell en Wolff. Volgens De Telegraaf denkt men bij Red Bull dat Russell met opzet dit bommetje dropte, en dat hij hiermee druk op Wolff en Mercedes probeert te leggen.

Horner is niet nerveus

Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt zich in gesprek met De Telegraaf weinig zorgen te maken over de toekomst. Hij wordt er niet nerveus van: "Nee, ik ben er niet bang voor. Max heeft een contract tot en met 2028. We weten wat we aan elkaar hebben en alle partijen zijn daarin heel erg duidelijk. Dat is Max zelf ook altijd geweest. De rest is allemaal ruis."

Bij Red Bull proberen ze zich vooral te focussen op wat er op de baan gebeurt. In de kwalificatie viel alles in de soep, en kwam Verstappen niet veel verder dan de zevende tijd.