Oppermachtige Norris voelt zich sterker dan ooit en gaat voor succes

Lando Norris start de Grand Prix van Oostenrijk vandaag vanaf de pole position. De Britse McLaren-coureur voelt zich al het hele weekend goed, en zag er extreem sterk uit in de kwalificatie. Hij is blij dat zijn 'oude ik' weer even terug was.

Norris heeft een goed resultaat nodig met het oog op de titelstrijd. Twee weken geleden noteerde hij een nulscore in de Grand Prix van Canada nadat hij tegen zijn teamgenoot Oscar Piastri was aangereden. Norris had twee lastige weken, maar maakt als sinds de eerste vrije training een goede indruk op de Red Bull Ring. Hij wil deze vorm graag vasthouden in de race.

Oude ik

Na afloop klonk hij strijdvaardig en werd hij geciteerd door BBC Sport: "Het is fijn om de oude ik soms terug te zien. Het is meer zo dat het gevoel dat ik vandaag had, er geruime tijd niet is geweest. Het gevoel dat ik heb achter het stuur, dat ik begrijp waar de grip is en hoe ik het kan gebruiken."

Norris was ruim een halve seconde sneller dan de tijd van nummer twee Charles Leclerc. Zijn voorsprong van 0,521 seconden was het grootste verschil tussen de snelste en tweede tijd van dit seizoen. Veel coureurs hadden last van een gele vlag, maar het liet ook zien dat Norris in vorm is.

Best mogelijke gevoel

Het feit dat hij zich goed voelt, wat volgens Norris goed te zien: "Het kwam terug in de performance en daarna ook in de rondetijd, en dat is een goede combinatie om te hebben. Het gevoel dat je sneller kan gaan en dat je naar buiten rijdt, en het ook echt doet, dat is het beste gevoel waar een coureur om kan vragen."

Norris deelt de eerste startrij met Ferrari-coureur Leclerc. Norris' McLaren-teamgenoot Oscar Piastri start als derde, terwijl titelrivaal Max Verstappen slechts de zevende tijd noteerde.