"Lando Norris wil zege van Max Verstappen niet uitsluiten"

Max Verstappen kende gisteren een rampzalige kwalificatie op de Red Bull Ring. Hij noteerde slechts de zevende tijd, en lijkt kansloos voor de zege. Lando Norris denkt dat anders over, en hij zal Verstappen goed in de gaten gaan houden tijdens de race.

Verstappen begon vol goede moed aan de kwalificatie op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij kon de tienduizenden Nederlandse fans op de tribunes echter niet laten juichen, want hij worstelde met zijn Red Bull-bolide en had last van de gele vlag. Hij noteerde slechts de zevende tijd, en dat was een flinke tegenvaller. De pole position werd uiteindelijk een prooi voor de oppermachtige Lando Norris.

Kanshebber

De Britse McLaren-coureur wil Verstappen echter niet uitsluiten voor succes, zo stelde hij tegenover de internationale media: "Max is tot nu toe iedere race onze voornaamste concurrent geweest. Dat hij nu een iets slechtere kwalificatie achter de rug heeft, betekent niet dat we hem ineens niet meer als kanshebber zien voor de race. En we gaan hem ook zeker niet uitsluiten voor de rest van het seizoen."

Updates van Red Bull

Norris ziet dat Red Bull nog steeds kan scoren: "Ze hebben ook updates meegenomen die misschien nog niet helemaal werken zoals ze dat graag willen, of iets in die richting. Ik weet het net, maar we hadden verwacht dat ze iets sneller zouden zijn dit weekend. Ze zagen er voor het grootste deel nog wel snel uit, maar ik weet niet precies wat er met Max gebeurde in Q3."

Concurrenten

Norris houdt rekening met een strijd met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, maar Verstappen kan ook dingen gaan doen: "Als teamgenoten zijn we wel de voornaamste concurrenten in de strijd om de titel, in ieder geval nu, maar aan de andere kant... Tenzij Max uit de race ligt, denk ik niet dat we hem kunnen uitsluiten als kanshebber. Het seizoen is nog lang, dus mensen moeten even rustig doen! We gaan het in de race zien."