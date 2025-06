Verstappen kan podiumplek vergeten: "We zetten ineens een stapje terug"

Max Verstappen kende vandaag een waardeloze kwalificatie op de Red Bull Ring. De Red Bull-coureur kwam niet verder dan de zevende tijd, en dat maakt hem bijna kansloos voor een podiumplaats. Hij stelt dat Red Bull ineens een stap terug heeft gezet.

De drie vrije trainingen van vrijdag en vandaag leken Verstappen een goed gevoel te geven richting de kwalificatie. Hij kon meestrijden voor de beste prestaties, maar in de kwalificatie was het een ander liedje. Zijn Red Bull leek wel een bolderkar, en Verstappen riep gefrustreerd dat zijn auto onbestuurbaar aanvoelde. Door een late gele vlag kwam hij vervolgens niet verder dan de zevende tijd.

Rampzalig gevoel

Het was een enorme teleurstelling voor Verstappen, die zich na afloop uitsprak bij De Telegraaf: "Of ik me dit seizoen eerder zo slecht heb gevoeld in deze auto? Dat is best wel moeilijk te zeggen. Maar het gat was inderdaad heel erg groot. We zetten ineens een stapje terug in de kwalificatie. De hetere condities helpen ons ook niet. Dat geldt ook voor de race. Tot nu toe zijn we op de zondag ook niet competitiever geweest dan in een kwalificatie."

De concurrentie van McLaren kende op de korte Red Bull Ring wél een goede kwalificatie. Lando Norris was oppermachtig, en hij greep met overmacht de pole position. Zijn teamgenoot Oscar Piastri had ook last van de gele vlag, waardoor hij niet verder kwam dan de derde tijd.

Vechten met McLaren

Verstappen denkt niet dat hij met zijn collega's in de papajakleurige bolides kan gaan vechten: "Naar McLaren kijk ik niet eens. Een podiumplek wordt hier al lastig zat." Het is een flinke teleurstelling, want op papier zou de Red Bull Ring perfect bij de auto van Red Bull moeten passen. Verstappen weet dat ook: "Maar ja, ik kijk er niet naar op papier."