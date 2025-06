Verstappen bezorgt Bortoleto droomresultaat: "Super aardig!"

Gabriel Bortoleto was de grote verrassing van de kwalificatie in Oostenrijk. De Braziliaanse Sauber-coureur noteerde de achtste tijd, en bedankte na afloop Max Verstappen. De regerend wereldkampioen had Bortoleto een tow gegeven in zijn vliegende ronde.

Bortoleto en Verstappen zijn naast de baan goede vrienden van elkaar. Door de gele vlag in de slotfase van de kwalificatie moest Verstappen zijn rondje afbreken, maar in zijn spiegels zag hij de gifgroene Sauber van Bortoleto aankomen. Hij besloot zijn vriend te helpen, en gaf hem een mooie tow. Dit hielp de Braziliaan, want hij reed de beste kwalificatie uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan.

Super aardig

Na afloop vergat de blije Bortoleto Verstappen niet in zijn dankwoord voor de camera van Viaplay: "Hij geeft me altijd een slipstream! Max is de beste en hij is altijd super aardig! Ik probeerde hem ook te helpen tussen bocht acht en negen, maar toen volgde er een gele vlag. Ik heb mijn best gedaan en zelfs de koeling eraf gehaald om meer vermogen te krijgen! Het is wat het is!"

Verstappen kijkt naar zijn vrienden

Verstappen bevestigde na afloop van de kwalificatie dat hij zijn goede Braziliaanse vriend een handje had geholpen. Daar deed hij niet geheimzinnig over bij Viaplay: "Mijn rondje was toch al verpest en ik zag hem achter mij. Hij had tot nu toe natuurlijk echt een topweekend, dus ik dacht: 'Ik probeer hem maar een klein beetje te helpen'."

Rampzalige kwalificatie

Verstappen kende een rampzalige kwalificatie, en mede door de gele vlag in de slotminuten kon hij geen snelle ronde rijden. Hierdoor kwam hij niet verder dan de zevende tijd, wat een fikse teleurstelling was voor de viervoudig wereldkampioen. Hij zal morgen een enorme inhaalrace moeten rijden om in de buurt te komen van zijn concurrenten. Bortoleto start vlak achter hem, maar het lijkt er niet op dat hij de Braziliaan ook gaat helpen in de race.