Horner stellig: "Eerste startrij was mogelijk voor Verstappen"

Max Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring kwam hij niet verder dan de zevende tijd. Verstappen kampte met een aantal tegenslagen, en volgens Christian Horner had er anders mogelijk een plekje op de eerste startrij ingezeten.

Verstappen werd in zijn laatste run in de kwalificatie gehinderd door een gele vlag. Pierre Gasly was gespind in de laatste bocht, waardoor er geel hing in de laatste sector en Verstappen zijn rondje niet kon afmaken. Daarnaast had de Nederlander het ook lastig met de RB21, want hij had het gevoel dat zijn auto haast onbestuurbaar was.

Eerste startrij

Red Bull-teambaas Christian Horner probeerde de situatie uit te leggen bij Sky Sports: "Hij kon de gele vlag zien, dus hij heeft daar juist gehandeld. Hij heeft gereageerd op die vlag, dat komt gewoon meteen naar voren op zijn dashboard."

"Het is echt heel erg jammer, want de voorspelling van zijn rondetijd in die bocht gaf aan dat hij misschien wel op de eerste startrij had kunnen belandden. De derde tijd was zeker nodig geweest, dat in ieder geval."

McLaren in het voordeel

Horner klinkt optimistisch, maar Verstappen liet een heel ander geluid horen. De Nederlander was niet te spreken over zijn auto, en Horner moet dan ook toegeven dat niet alles naar wens functioneert: "Ik denk dat het vooral te maken had met de temperatuur."

"McLaren is snel op dit circuit, dat zie je wel, en de temperaturen zijn een sterk punt voor hen. Maar ja, als je naar de rondetijden kijkt en alles een beetje vergelijkt, had Max echt een hoge 1:04.4 neer kunnen zetten. Dus ja, het had gekund, en eigenlijk ook wel gemoeten. Hij heeft echter wel juist gehandeld met die gele vlag."

De pole position op de Red Bull Ring werd uiteindelijk een prooi voor McLaren-coureur Lando Norris.