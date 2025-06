Leclerc wil McLaren het leven lastig gaan maken na geweldige prestatie

Charles Leclerc noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in Oostenrijk. Hij wist één van de McLarens achter zich te houden, en daar was hij heel erg blij mee. De Monegask hoopt morgen de druk op te kunnen voeren op de auto's voor hem.

De McLarens waren een klasse apart in de kwalificatie in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring leek niemand aan hen te kunnen tippen, totdat een gele vlag in de slotseconden voor problemen zorgden. Oscar Piastri kon zijn rondje hierdoor niet afmaken, en dat was positief voor Leclerc. De Monegask hield hierdoor de tweede tijd vast, en dat was goed nieuws voor hem.

Erg tevreden

Na afloop kon hij zijn vreugde amper verbergen bij interviewer van dienst David Coulthard: "Ik ben heel erg tevreden. Het is al een tijdje geleden dat wij op de eerste startrij stonden. Het is tot nu toe een lastig seizoen, maar het team heeft hard doorgewerkt. We hebben dit weekend een paar nieuwe onderdelen meegenomen, en dat heeft een verschil gemaakt aangezien de verschillen super klein zijn."

Geweldig rondje

Het rondje was volgens Leclerc ook heel erg goed: "Ik ben heel erg blij met mijn rondje. Het is een goed begin van het weekend. We weten dat we normaal gesproken een betere auto in de race hebben dan in de kwalificatie, dus ik hoop dat we morgen iets meer druk op de McLarens kunnen leggen."

Het verschil met Norris

Norris is volgens Leclerc echter nog te goed: "Ik kan me het rondje van Lando niet voorstellen met onze auto. Maar het is iets waar we naartoe gaan werken. Dat zeg ik niet om Lando's harde werk kleiner te maken. Hij heeft geweldig werk geleverd. Mijn felicitaties gaan naar hem, hij verdient dit. Morgen gaan we proberen het hem zwaar te maken."