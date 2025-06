Verstappen zucht: "Het ging de hele kwalificatie voor geen meter!"

Max Verstappen kende vandaag een dramatische kwalificatie in Oostenrijk. Hij had pech met een gele vlag en kwam niet verder dan de zevende tijd. Na afloop was hij niet tevreden over zijn Red Bull-bolide en trok hij de vergelijking met de rallyauto van zijn vader Jos.

Verstappen kon geen rol van betekenis spelen in de kwalificatie in Oostenrijk. De Nederlander had een flinke achterstand, en liet zijn team weten dat zijn auto haast onbestuurbaar aanvoelde. Het was niet de boodschap die men bij Red Bull wilde horen, maar er moest wel snel een oplossing voor worden gezocht.

Pure pech?

Verstappen leek in zijn laatste run weer verder naar voren te kunnen komen, maar een gele vlag door een spin van Pierre Gasly gooide roet in het eten. Verstappen moest genoegen nemen met de teleurstellende zevende tijd. Van Viaplay kreeg hij de vraag of dit pure pech was: "Nou ja, die laatste ronde was dat wel. Maar het ging de hele kwalificatie gewoon voor geen meter!"

Hij was aan het worstelen met de RB21, en dat mocht iedereen weten: "Het was heel erg lastig. Er was totaal geen balans in de auto. In geen enkele bocht, dus dat was niet fijn om mee te rijden."

Rallyauto

Verstappens vader Jos komt dit weekend in actie in een Belgische rally, en dat zorgt voor een opvallende vergelijking: "Als ik de onboards van mijn vader van vandaag bekijk, dan denk ik dat we op dezelfde manier door de bocht gaan! Ik denk dat ik een handrem nodig had!"

Kijken naar de kop

Verstappen werd daarna iets serieuzer, en legde ook uit dat hij weinig positieve dingen zag: "Ik kijk alleen maar naar de eerste plaats, en dan sta je er nog steeds zes tienden achter. Dat is dramatisch veel..." Verstappen baalde als een stekker, en zag zijn rivaal Lando Norris de pole position pakken.