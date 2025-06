Verstappen spreekt over mogelijke overstap naar Mercedes

Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes. De Nederlander wordt in verband gebracht met een stap naar Brackley, maar hij heeft geen zin om er iets over te zeggen.

De geruchten werden op gang gebracht door huidig Mercedes-coureur George Russell. De Brit heeft zijn contract nog niet verlengd, en stelde dat dit komt door gesprekken die Mercedes voert met coureurs zoals Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde de verhalen niet ontkennen, en stelde dat het logisch is dat hij onderzoekt wat een viervoudig wereldkampioen in de toekomst gaat doen.

Geen zin in speculatie

In gesprek met Viaplay wordt Verstappen geconfronteerd met de woorden van Wolff. Daar wil de Red Bull-coureur weinig over kwijt: "Daar hoef ik niet te veel aan toe te voegen. Hoe meer ik daarover zeg, hoe breder het wordt uitgemeten in de media. En daar heb ik helemaal geen zin in. Ik bepaal mijn eigen toekomst."

Wanneer komt er duidelijkheid?

Verstappen stelde eerder dat de afgelopen vier races bepalend zouden zijn voor zijn toekomst. Daar wilde hij nu minder over kwijt: "Er komen natuurlijk ook nog updates aan, dus ik kan nu niet meteen zeggen dat het nu... Ik kan er nu niet echt uitsluitsel over geven, of het een succes is of juist niet."

"Rond de zomerstop is het denk ik wel duidelijk wat er dit seizoen gaat gebeuren qua performance. Voor iedereen denk ik wel. Maar het is ook weer nu zo dat ik nu ineens meer nadenk dan vorig jaar of in de jaren ervoor. Ik ben op zich heel erg relaxt in alles, ik doe gewoon lekker mijn ding."

Alle geruchten van de afgelopen dagen doen Verstappen niets. Hij heeft geen zin om het te bevestigen, te ontkennen of om er iets over te zeggen: "Er zal niet veel vanuit mij komen!"