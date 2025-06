Red Bull-teambaas Horner droomt van huilende McLaren-fans

Max Verstappen geldt dit weekend niet als de favoriet voor de zege in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlandse Red Bull-coureur zal de strijd aan moeten gaan met de McLarens, en Christian Horner is van plan om de fans van de papajakleurige renstal te laten huilen.

In de vrije trainingen in Oostenrijk waren de McLarens oppermachtig. In de derde en laatste vrije training noteerden Lando Norris en Oscar Piastri de eerste en de tweede tijd. Verstappen moest genoegen nemen met de derde tijd, maar dat betekent niet dat hij kansloos is. Bij Red Bull houden ze hoop.

Ongelooflijk jaar

De Oostenrijkse renstal is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Red Bull-teambaas Christian Horner laat in een interview met Kleine Zeitung weten dat hij een lichtpuntje ziet: "Max heeft een ongelooflijk jaar, hij rijdt echt briljant. We hebben hier in Spielberg een update en krijgen er nog eentje in Silverstone. Er staan ook updates gepland voor race 15 en 16. Soms kan het helpen als je een halve tiende verbetert."

McLaren-fans laten huilen

Horner is erop gebrand om goed voor de dag te komen in Oostenrijk. Hij wil de aanval gaan openen op de concurrentie, en vooral McLaren. Een zege in Oostenrijk is belangrijk voor hem: "Oostenrijk is voor ons een thuisrace. Er zijn hier ook niet zoveel McLaren-fans zoals op andere circuits wel het geval is. En ons doel is om degenen die er wel zijn zondag te laten huilen, omdat wij beter waren."

Lederhosen

Verder wil Horner ook een beetje genieten in het land in de Alpen. Hij moet een beetje lachen als hij aan racen in Oostenrijk denkt: "Het is de enige race waar ik een lederhosen als werkkleding moest dragen. En we kregen hier een houten trofee." Als Horner wordt gevraagd of hij weer lederhosen wil aantrekken, is zijn antwoord duidelijk: "Nee!"