Wolff staat open voor Russell en Verstappen in één team

George Russell zorgde op de mediadag in Oostenrijk voor de nodige onrust in de Formule 1-wereld. De Brit suggereerde dat zijn team Mercedes gesprekken voerde met Max Verstappen. Teambaas Toto Wolff wil niets ontkennen, en stelt dat hij het zich wel kan inbeelden dat Russell en Verstappen in één team rijden.

Russell heeft nog altijd geen contract voor 2026 op zak. De Brit wil graag door bij Mercedes, maar het lijkt erop dat de onderhandelingen momenteel stilliggen. Russell stelde dat Mercedes waarschijnlijk gesprekken voert met coureurs zoals Verstappen, en dat kan hij heel erg goed begrijpen.

Het was een opmerkelijke uitspraak, en nog opvallender was dat Mercedes-teambaas Wolff het niet wilde ontkennen. Hij gaf wel meerdere keren aan dat het onwaarschijnlijk is dat Verstappen in 2026 voor Mercedes uitkomt, maar hij wilde het ook niet ontkennen.

'Alles inbeelden'

In gesprek met de internationale media kreeg Wolff de vraag of hij zich een rijdersduo met Verstappen en Russell kan voorstellen. Wolff reageert schouderophalend: "Ik kan me alles inbeelden. Ik had Lewis Hamilton en Nico Rosberg in één team, ook toen ze om de wereldtitel streden. Dan is daarna alles makkelijk."

"Er bestaan voor- en nadelen aan het feit dat twee coureurs hard tegen hard strijden. We hebben voorbeelden gezien waarin het werkte, en voorbeelden waar het totaal niet werkte."

Niets uitsluiten

Wolff vindt het echter ook niet nodig om het zomaar uit te sluiten: "Als het op een contractsituatie aankomt, dan draait onze sport om constante druk. Of je nu in de auto zit of niet, je moet daar gewoon mee omgaan. En dat weet George ook, net als elke andere coureur. Als je in je comfortzone wordt geplaatst, is dat soms schadelijker voor je prestaties dan wanneer er wat druk bestaat."

Een rijdersduo tussen Verstappen en Russell zou in ieder geval voor vuurwerk zorgen, want de twee coureurs zijn niet per se elkaars beste vrienden.